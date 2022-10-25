«Незаменимые партнеры»: в Казани наградили победителей конкурса на лучшее освещение НКО

Сегодня в Общественной палате Татарстана определили победителей уже шестого по счету конкурса на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций республики. Почетные награды победителям состязания вручили председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам очень важно, чтобы социальным некоммерческим организациям СМИ уделяли больше внимания и шире освещали их деятельность. Это важно не только для самих объединений, но и, прежде всего, это в интересах граждан республики. Ко мне приходят представители СО НКО — те, кто сами через это прошли: болезнь ребенка, или родители не могут оказывать полноценную помощь своим близким. И родители, не найдя других возможностей, сами создавали свое социально ориентированное НКО и начинали специализироваться на оказании различных услуг», — заметила Зиля Валеева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Валеевой, благодаря журналистам, рассказывающим о работе представителей некоммерческого сектора, всё больше людей вовлекается в эту сферу. «Вы наши незаменимые партнеры, ведь вы продвигаете и отслеживаете эти процессы», — подчеркнула она.

Обращаясь к победителям конкурса, Айдар Салимгараев отметил, что участие социально ориентированных некоммерческих организаций в решении многих проблем гражданского общества не спадает, так как запрос на помощь никогда не снижается, а, напротив, только растет.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это социальная журналистика, где мы рассказываем истории людей, которые попали в непростую ситуацию. Эти истории находят широкий отклик. Это очень эмоциональная и душевная журналистика, которая имеет большое будущее. Те, кто выбрал такую стезю, всегда будут востребованы, и их темы всегда будут находить своего читателя», — констатировал Салимгараев.

Конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Татарстан проводит Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при поддержке Кабинета Министров РТ и Общественной палаты РТ. Призовой фонд конкурса составляет 400 тыс. рублей. В 2022 году на конкурс от представителей СМИ поступила 161 работа.

По итогам конкурса победителем в номинации «Лучший телесюжет по освещению деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Татарстана» стал филиал АО «Татмедиа» «Нижнекамск-информ». В категории «Лучший радиосюжет» первое место заняла сотрудница «Авторадио-Нурлат» Алсу Усманова. В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ» победу завоевала сотрудница газеты «Ватаным Татарстан» Гульгена Гильманова. В категории «Лучшая публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» победила редакция альметьевской газеты «Знамя труда».