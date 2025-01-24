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Общество 24 января 2025 16:46

В Казани в прошлом году снесли 168 незаконных ларьков

В Казани в 2024 году снесли 168 незаконно установленных торговых павильонов – почти вдвое меньше, чем в 2020-м, сообщила пресс-служба мэрии города.

В прошлом году изменился порядок демонтажа. Если ранее работы занимали от трех недель, сейчас возможно демонтировать павильон за один день.

«Благодаря этому впервые удалось снести семь незаконных павильонов торговцев салютами перед новым годом. Они пользовались тем, что ставили объекты за три недели до конца года и успевали их убирать», – цитирует председателя комитета потребительского рынка Руслана Фазылянова пресс-служба.

В Казани предстоит снести еще 48 незаконных торговых павильонов, их снесут в ближайшее время.

В общей сложности за 2024-й власти вынесли 2079 постановлений за нарушение правил торговли. Наложены штрафы на сумму 5,9 млн рублей; 3,8 млн из них взыскали.

#снос киосков #Казань
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