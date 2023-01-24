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Происшествия
24 января 2023  14:33
Елена Саляхова

Незаконный оборот валюты в Татарстане за год увеличился в три раза

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Число случаев незаконного оборота валюты в Татарстане за год выросло в три раза. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил начальник таможни Татарстана Марат Гараев.

Всего за год сотрудники татарстанской таможни выявили более 700 фактов незаконного оборота товаров, при этом большая часть из них связана с ввозом и вывозом иностранной валюты.

«Самое большое число нарушений связано с незаконным перемещением валюты – 266 фактов. Связано это с тем, что со 2 марта действует временный запрет на вывоз из России иностранной валюты. При этом, жители пытаются вывезти не только доллары и евро, но и валюту других стран. Потом они удивляются, что сотрудник таможни учитывает все денежные единицы мира. В их понимании валюта – это доллары и евро», – отметил Марат Гараев.

Кроме того, за прошлый год в Татарстане увеличилось число нарушений, связанных с ввозом алкоголя – 252 случая, а также с оборотом табачных изделий – 162 факта. 

#товарооборот #татарстанская таможня #валюта
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