Незаконный оборот валюты в Татарстане за год увеличился в три раза

Число случаев незаконного оборота валюты в Татарстане за год выросло в три раза. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил начальник таможни Татарстана Марат Гараев.

Всего за год сотрудники татарстанской таможни выявили более 700 фактов незаконного оборота товаров, при этом большая часть из них связана с ввозом и вывозом иностранной валюты.

«Самое большое число нарушений связано с незаконным перемещением валюты – 266 фактов. Связано это с тем, что со 2 марта действует временный запрет на вывоз из России иностранной валюты. При этом, жители пытаются вывезти не только доллары и евро, но и валюту других стран. Потом они удивляются, что сотрудник таможни учитывает все денежные единицы мира. В их понимании валюта – это доллары и евро», – отметил Марат Гараев.

Кроме того, за прошлый год в Татарстане увеличилось число нарушений, связанных с ввозом алкоголя – 252 случая, а также с оборотом табачных изделий – 162 факта.