Незаконно ввезенных в Россию попугаев Жако передали в казанский зооботсад

Редких попугаев Жако, незаконно ввезенных на территорию России и конфискованных, передали в казанский зооботсад. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора совместно с Татарстанской таможней были изъяты незаконно ввезенные на территорию России восемь попугаев Жако, подпадающие под Конвенцию «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения СИТЕС», – сообщил он.

По данным Ахмадиева, в отношении контрабандиста Лаишевским районным судом вынесен приговор, виновный привлечен к уголовной ответственности. Птицы конфискованы и сейчас находятся в казанском зооботсаду.