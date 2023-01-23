Незаконная свалка снега ликвидирована на выезде в Подсолнухи Тукаевского района

Татарстанские экологи обнаружили свалку снега в районе выезда с ул. Ремонтный проезд в Набережных Челнах в сторону пос. Подсолнухи Тукаевского района. После полученного предписания владелец участка ликвидировал незаконную свалку и привел территорию в надлежащее состояние, сообщает Минэкологии РТ.

Площадь заваленной снегом территории составила 120 кв. метров, а объем свалки — 75 куб. метров.

«Арендатору земельного участка было направлено предостережение о недопустимости нарушения и необходимости принятия мер по ликвидации снежной свалки. В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние», — отметили в пресс-службе ведомства.