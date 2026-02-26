news_header_top
Общество 26 февраля 2026 17:41

Нехватку навыков назвали главной причиной отказа в приеме на работу в Татарстане

В Татарстане более половины случаев несостоявшегося трудоустройства в 2025 году были вызваны низким уровнем профессиональных компетенций соискателей. К такому выводу пришли эксперты облачной системы Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru), проанализировав свыше 450 тыс. причин отказов, зафиксированных рекрутерами региона.

Доля отказов из-за несоответствия навыков требованиям вакансий составила 51,8%, что демонстрирует резкий рост по сравнению с 2024 годом, когда этот показатель находился на уровне 36%.

«Сегодня работодатели уделяют все больше внимания профессиональным качествам кандидатов, отбирая будущих сотрудников с опорой на их реальные умения и подтвержденные навыки, а не на субъективное впечатление», – отметила директор по развитию системы для подбора персонала Talantix Марина Хадина.

Остальные причины отказов встречаются значительно реже. Около 4,9% потенциальных сотрудников «исчезают» после получения оффера, а 4,5% кандидатов сами отклоняют предложения из-за неудобного графика или расположения офиса.

Еще 4,1% соискателей теряют интерес к компании в процессе переговоров, а 2,3% не выходят на работу из-за разногласий по размеру зарплаты. Менее чем в 1% случаев препятствием становятся проверки службы безопасности или культурное несоответствие корпоративным ценностям.

