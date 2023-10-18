Нехватка баков, ботва и бездорожье: назван топ осенних жалоб татарстанцев в сфере ТКО

Этой осенью жители Татарстана жалуются в Госкомитет РТ по тарифам на несвоевременный вывоз мусора. Мусорные контейнеры завалены, регоператоры не увозят огородную ботву, а в отдельные населенные пункты мусоровозы не приезжают по несколько дней из-за бездорожья. Об этом стало известно сегодня на заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Остаются проблемы с обеспечением контейнерного парка и наличием реестра контейнерных площадок. Почему не хватает контейнеров? Изначально не были предусмотрены финансовые средства в структуре себестоимости региональных операторов. Потом законодатель внес поправки и дал один процент от валовой выручки, чего оказалось недостаточно», - сообщила до начала заседания журналистам заместитель председателя госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

Спикер добавила, что сейчас эта цифра корректируется с учетом реальных потребностей тех или иных территорий в мусорных контейнерах. Кроме того, жители частных домов в некоторых поселках, где организован мешочный сбор, продолжают жаловаться на плохую организацию вывоза мусора и завышенные тарифы.

«Что касается мешочного сбора, мнение Госкомитета РТ по тарифам в том, что нужно дифференцировать тариф. Затраты на содержание контейнеров ежегодно растут. Там, где мешочный сбор, затрат на приобретение контейнеров нет. Кроме того, может отличаться транспортное плечо. Одно дело, когда машина подъехала к контейнеру и забрала мусор, а другое, когда она проехала по всем узким улицам. Есть различие в себестоимости», - пояснила Хабиубуллина в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Спикер добавила, что пока регион не получил положительного заключения на дифференциацию тарифов на бестарный и тарный сбор.

«Мы проблему не отложили и работаем над ней. Многие поселки пришли к тому, чтобы приобретать маленькие баки. Возможно, при дифференциации тарифов небольшие емкости будут приобретены. Небольшие мусорные баки рассчитаны на пять лет службы», - отметила Хабибуллина.

По словам спикера, жители пригородных поселков часто жалуются, что выносят мусор на улицу, а машины за ним не приезжают. Или же оставленный в пакетах мусор разлетелся, и поэтому его не забирают.

Кроме того, каждой осенью садоводы сталкиваются с одной и той же проблемой - не знают, куда девать спиленные деревья и ботву.

«К сожалению, до настоящего времени законодатель не отнес зеленую ботву и ветки к составу ТКО. Законодательная инициатива от Госсовета РТ есть, но она рассматривается на уровне Российской Федерации», - напомнила спикер.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Пока поправки в закон не приняты, органы местного самоуправления выделяют площадки, где можно складировать такой мусор, а далее заключается отдельный договор с регоператором или с какой-либо организацией, которая может утилизировать такие отходы. Эта услуга оплачивается по договорным ценам.

И еще одна проблема, обозначенная на совещании, - подъездные пути. Осенью из-за бездорожья региональные операторы по несколько дней не приезжают за мусором в отдельные населенные пункты. В таких случаях Госкомитет РТ по тарифам рекомендует людям делать перерасчеты, а регоператорам - устанавливать дополнительные мусорные баки и решать проблему совместно с муниципалитетами.