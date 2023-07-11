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Newsweek: Украине не удержать Одессу и Харьков без войск НАТО
Киев не сможет удержать контроль над Одессой и Харьковом, если Россия скорректирует цели спецоперации. Таким мнением в журнале Newsweek поделились обозреватели обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.
«Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, <...> единственный способ для Зеленского удержать Харьков и Одессу», — цитирует статью РИА Новости.
Авторы подчеркнули, что провал контрнаступления ВСУ очевиден. Ни один из экспертов, придерживающихся объективной точки зрения, не поверит, что Украина способна самостоятельно вернуть утраченные территории.
С другой стороны, если войска альянса ступят на украинскую территорию, это приведет к катастрофическим последствиям, в том числе Третьей мировой.
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