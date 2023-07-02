Newsweek: У Запада не осталось ПЗРК Stinger, что серьезно бьет по боеспособности ВСУ

Запад практически истощил запасы переносных зенитных ракетных комплексов Stinger для ВСУ, что серьезно бьет по боеспособности украинской армии. Мнение военного эксперта Аллана Орра приводится на сайте Newsweek.

«Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает», – цитирует эксперта РИА Новости.

Их отсутствие, по мнению Орра, затруднило контрнаступление Украины, потому что без контроля воздушного пространства ВСУ не могут преодолеть российские минные заградительные поля и противостоять артиллерии.

Для наращивания выпуска Stinger Штатам приходится привлекать инженеров, которым уже далеко за 70. Автор резюмирует, что если раньше с помощью этих ПЗРК украинская армия могла удерживать какие-то высоты, сейчас наблюдается ее отступление по всем фронтам.

4 июня началось контрнаступление украинской армии на южно-донецком, запорожском и артемовском направлениях. В бой были брошены украинские бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, но они несут большие потери.