Newsweek: Страны НАТО обеспокоены возможностями подводного флота РФ

Страны НАТО выражают беспокойство из-за возможностей российского подводного флота. Западные эксперты утверждают, что именно он станет одним из средств управления возможной эскалацией, сообщает Newsweek.

«Военно-морской флот (ВМФ) России обладает одним из самых разнообразных подводных флотов в мире. Некоторые из подводных лодок способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые Москва считает ключевым фактором своего стратегического сдерживания», — говорится в статье (цитата по «Известиям»).

По мнению западных специалистов, подводные лодки с обычным вооружением дадут России возможность сдерживать противников и предотвратить использование преимуществ в других областях.

Кроме того, подлодки могут уничтожать подводные кабели, а также критически важную инфраструктуру для глобальных систем связи.