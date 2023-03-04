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Newsweek: Страны НАТО обеспокоены возможностями подводного флота РФ
Страны НАТО выражают беспокойство из-за возможностей российского подводного флота. Западные эксперты утверждают, что именно он станет одним из средств управления возможной эскалацией, сообщает Newsweek.
«Военно-морской флот (ВМФ) России обладает одним из самых разнообразных подводных флотов в мире. Некоторые из подводных лодок способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые Москва считает ключевым фактором своего стратегического сдерживания», — говорится в статье (цитата по «Известиям»).
По мнению западных специалистов, подводные лодки с обычным вооружением дадут России возможность сдерживать противников и предотвратить использование преимуществ в других областях.
Кроме того, подлодки могут уничтожать подводные кабели, а также критически важную инфраструктуру для глобальных систем связи.
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