Newsweek: США продолжают поддерживать Киев из-за крупных запасов титана на Украине

Соединенные Штаты заинтересованы в поддержке Киева из-за крупных запасов титана на Украине. Такими сведениями поделился журнал Newsweek.

«Сейчас в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая», — приводит сообщение РИА Новости.

В журнале напомнили, что в американском МВД это полезное ископаемое считается одним из 35 жизненно важных для экономики и нацбезопасности страны. В то же время свыше 90% титана Штатам приходится завозить из других стран.

«Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще всего», — отметил источник Newsweek.