России удалось обернуть «великую победу» США и Запада крупным провалом. Это доказало мартовское голосование в ГА ООН, когда ЕС и США не удалось добиться полного осуждения действий РФ, сообщает со ссылкой на Newsweek РИА Новости.

«Мартовское голосование в Генеральной ассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть „преподнесено западными дипломатами как великая победа“, но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции», — приводятся в издании слова замдиректора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатана Эяля.

Автор статьи Брендан Коул отмечает: сейчас многие представители Глобального Юга уверены в том, что Россию буквально вынудили начать специальную военную операцию. Сказывается здесь и обида на «колонизаторское прошлое» Запада, которая для них значительно серьезнее, чем обвинения в адрес России.

Он полагает, что Штаты и их союзники уже давно пытаются привести к исключению России из G20. Однако сейчас это вновь оказалось невозможно, так как поддержать такое решение не согласны Индонезия, Индия, Бразилия, ЮАР и Китай. Ожидания Запада оказались «довольно самонадеянными» и раскрыли, что мировой порядок отворачивается не от России, а от самих США и ЕС.