Новейшие российские атомные подводные лодки представляют для США серьезную угрозу, заявил профессор американского военно-морского колледжа Майкл Петерсен в интервью Newsweek.

Рассуждая о гипотетических угрозах, ООН отметил , что Китай на сегодня обладает более боеспособным военно-морским флотом, однако именно Россия «представляет собой критический вызов, с которым сталкиваются Соединенные Штаты». Он отметил, что у берегов Европы и Америки стали замечать такие подводные лодки, как «Северодвинск».

Командование и военные наблюдатели штатов «бьют тревогу» из-за «активности российского подводного флота у берегов США», особенно – на фоне проведения военной спецоперации, пишет издание.

«Российская доктрина очень ясна. Скорее всего, они нападут на Соединенные Штаты в тех случаях, когда сочтут это необходимым», – заявил Петерсен.

Напомним, К-560 «Северодвинск» — это многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, построенная по базовому проекту 885 «Ясень». Входит в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.