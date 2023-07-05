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Политика 5 июля 2023 18:23

Newsweek: Российская разведка перехватывает почти все данные, передаваемые Украине от США

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В распоряжение российской разведки попадают все сведения, которыми Соединенные Штаты делятся с Украиной. Об этом, ссылаясь на американских экспертов, сообщает Newsweek.

«Эксперты разведки говорят, что российская разведка очень активна на Украине, и предполагается, что почти все, чем США делятся с Украиной, также попадает в руки российской разведки», — цитирует статью РИА Новости.

В издании подчеркнули, что СВР действует не только на Украине, но и охватывает страны, которые граничат с зоной конфликта.

#разведка #спецоперация
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