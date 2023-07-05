Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Newsweek: Российская разведка перехватывает почти все данные, передаваемые Украине от США
В распоряжение российской разведки попадают все сведения, которыми Соединенные Штаты делятся с Украиной. Об этом, ссылаясь на американских экспертов, сообщает Newsweek.
«Эксперты разведки говорят, что российская разведка очень активна на Украине, и предполагается, что почти все, чем США делятся с Украиной, также попадает в руки российской разведки», — цитирует статью РИА Новости.
В издании подчеркнули, что СВР действует не только на Украине, но и охватывает страны, которые граничат с зоной конфликта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»