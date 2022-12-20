Newsweek: Конгрессмен Кинзингер заявил, что НАТО победит Россию за три дня

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Адам Кинзингер, подполковник ВВС Национальной гвардии, заявил, что в случае необходимости НАТО победит Россию за три дня. На это обратил внимание журнал Newsweek.

Представляющий штат Иллинойс конгрессмен поделился своим видением возможного конфликта между НАТО и РФ, отвечая на вопрос в Twitter’е, почему Североатлантический альянс еще не победил Россию.

«Надеюсь, это шутка. [Война] НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию», — написал Кинзингер.

Адам Кинзингер последовательно выступает за оказание поддержки Украине с самого начала российской специальной военной операции.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на ток-шоу Lindmo норвежского телеканала NRK заявил, что конфликт на Украине может перерасти в большую войну между Россией и Североатлантическим альянсом. Вместе с тем он выразил уверенность, что этого удастся избежать.