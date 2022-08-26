Newsweek: Госдепартамент рассказал о гибели гражданина США в ходе боев на Украине

Гражданин Соединенных Штатов погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на Государственный департамент США.

При этом представитель Госдепартамента не стал уточнять обстоятельства гибели и имя американца, сославшись на «уважение к неприкосновенности частной жизни» его семьи.

Ранее сегодня губернатор Приморского края Олег Кожемяко написал в своем Telegram-канале, что в своем первом боестолкновении добровольцы из собранного в регионе отряда «Тигр» уничтожили «американского наемника».

В общей сложности, по оценке Newsweek, с начала конфликта на Украине погибли «около полудюжины» американских граждан. Власти США неоднократно призывали всех американцев в кратчайшие сроки покинуть эту страну.

Инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля этого года. Страны Запада осудили решение о ее начале и стали ужесточать санкции против России, а также оказывать украинской стороне военную и иную помощь.