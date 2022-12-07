Newsweek: энергетическая инфраструктура Украины выйдет из строя к концу года

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к католическому Рождеству, то есть к 25 декабря, пишет Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps – международную некоммерческую организацию, которая занимается оказанием помощи людям, попавшим в бедствие.

«Энергетическая инфраструктура может полностью разрушиться в течение нескольких недель, если обстрелы продолжатся», — цитирует издание организацию.

Представитель организации Майкл Янг подчеркнул, что отключения электричества на территории Украины могут длиться не часами и днями, а целыми неделями, а многие города «станут непригодными для жизни в течение четырех месяцев» из-за низких температур.

Напомним, с 10 октября Россия наносит массированные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на атаки украинских военных на российские объекты. Удары ВС РФ начали наносить спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в которых Минобороны РФ обвинило украинские спецслужбы.