News 24: ЮАР не пригласила Макрона на БРИКС, несмотря на его просьбы

Президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашение на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, хотя добивался возможности принять в нем участие. Об этом сообщает южноафриканский портал News 24.

В общей сложности приглашения на саммит получили лидеры 70 стран, в том числе Президент России Владимир Путин. Однако в их число не попали Франция, Соединенные Штаты и Великобритания.

Напомним, что саммит состоится с 22 по 24 августа. Россию на встрече в ЮАР представит министр иностранных дел Сергей Лавров, Владимир Путин примет в ней участие в формате онлайн.