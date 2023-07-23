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Политика 23 июля 2023 17:25

News 24: ЮАР не пригласила Макрона на БРИКС, несмотря на его просьбы

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Президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашение на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, хотя добивался возможности принять в нем участие. Об этом сообщает южноафриканский портал News 24.

В общей сложности приглашения на саммит получили лидеры 70 стран, в том числе Президент России Владимир Путин. Однако в их число не попали Франция, Соединенные Штаты и Великобритания.

Напомним, что саммит состоится с 22 по 24 августа. Россию на встрече в ЮАР представит министр иностранных дел Сергей Лавров, Владимир Путин примет в ней участие в формате онлайн.

#брикс #Эммануэль Макрон #юар
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