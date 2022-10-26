New Yorker: Запад мог предотвратить эскалацию на Украине, признав Крым российским

Запад мог предотвратить эскалацию конфликта на Украине, если бы признал присоединение Крыма к России. Об этом заявил в беседе с журналистом издания New Yorker колумнист Дэн Колдуэлл, ветеран войны в Ираке.

«Есть здравое зерно в убеждении, что без Крыма Россию невозможно защитить. Если бы за Москвой было признано право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия. Без этого, по мнению [Владимира] Путина, страна столкнется с угрозой выживания», — предположил публицист.

По словам Колдуэлла, Президент РФ может считать, что Украина, став членом НАТО, могла бы «заблокировать России выход в Черное море и начать представлять недопустимую угрозу ее безопасности». При этом он подчеркнул, что понимание мотивов Путина не означает согласия с ним.

«Угроза исходит от Запада. Это вопрос кремлинологии и общественного мнения. Я могу быть не прав, но трудно себе представить, что Россия остановится, будучи убежденной в возможности появления хорошо оснащенной базы НАТО на территории, которую она считает своей», — добавил колумнист.

Кроме того, Колдуэлл скептически отозвался о первоначальном замысле специальной военной операции на Украине. В целом разговор с публицистом был посвящен американским внутриполитическим проблемам (в этом контексте Путин был упомянут как один из символов в так называемых «культурных войнах» внутри США).