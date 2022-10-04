New York Times: Взрывы на «Северных потоках» могут подорвать поддержку Киева европейцами

Взрывы на «Северных потоках» могут сломить решимость европейцев помогать Украине. Такое мнение газете New York Times высказал профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент, передает РИА Новости.

Он заявил, что ситуация с газопроводами увеличила уровень беспокойства среди жителей Германии — это может привести к образования «трещин» в вопросе поддержки Киева.

«В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий», — рассуждает Квент.

Также газета приводит мнение неназванных официальных лиц и аналитиков, считающих, что инцидент на газовых нитках может снизить поддержку рестрикций в отношении Москвы. Издание пишет, что в разных уголках Европы растут протестные настроения из-за повышения цен на энергоносители и санкций против РФ, которые многие считают причиной нынешних экономических трудностей.

Напомним, 26 сентября на двух российских газопроводах были обнаружены утечки голубого топлива. Компания-оператор NordStream AG заявила, что авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.

Сейсмический центр Швеции в районе утечек зафиксировал мощные подводные взрывы, а власти Германии и Дании не исключили диверсию.