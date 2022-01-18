New York Times: Россия намерена эвакуировать своих дипломатов из Украины

За неделю до переговоров, касающихся ситуации по Украине, Россия начала эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве. Об этом, ссылаясь на утверждения американских и украинских официальных лиц, заявляет New York Times.

«За неделю до начала интенсивных дипломатических встреч по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной американские и украинские чиновники издалека наблюдали за тем, как Россия начала опустошать свое посольство в Киеве, столице Украины», — приводит цитату РИА Новости.

По информации американского издания, 5 января дети и жены российских дипломатов — в общей сложности 18 человек — якобы отправились на автобусах в Россию. После этого из посольства в столице и консульства во Львове были вывезены еще 30 человек. Но были ли среди них дипломаты, в издании не уточняется.

«У нас есть информация, которая указывает на то, что Правительство России готовилось эвакуировать членов семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января», — отмечает источник NYT.

В российском МИД эту информацию опровергли, отметив, что посольство в Киеве «работает в штатном режиме».