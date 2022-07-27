New York Post: в США до смерти избили футболиста во время матча

Футболист Мисаэль Санчес умер от травм, полученных в ходе массовой драки между игроками и фанатами прямо на футбольном поле, сообщает New York Post.

Местная полиция уже задержала 46-летнего мужчину, который обвиняется в нанесении тяжких телесных травм, приведших к смерти 29-летнего футболиста.

Инцидент случился в Калифорнии. Причиной конфликта стали действия футбольного арбитра. В результате его решений футболисты обеих команд и фанаты с трибун устроили массовую потасовку.

По ее итогам Санчес попал в госпиталь и скончался через две недели от полученных травм.