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Ру Тат
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Спорт
27 июля 2022  11:16
Артур Халилуллов

New York Post: в США до смерти избили футболиста во время матча

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Футболист Мисаэль Санчес умер от травм, полученных в ходе массовой драки между игроками и фанатами  прямо на футбольном поле, сообщает New York Post.

Местная полиция уже задержала 46-летнего мужчину, который обвиняется в нанесении тяжких телесных травм, приведших к смерти 29-летнего футболиста.

Инцидент случился в Калифорнии. Причиной конфликта стали действия футбольного арбитра. В результате его решений футболисты обеих команд и фанаты с трибун устроили массовую потасовку.

По ее итогам Санчес попал в госпиталь и скончался  через две недели от полученных травм.

#США #футбол #Убийство
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