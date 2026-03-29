Невыученные уроки: проигранная кампания США во Вьетнаме рискует повториться в Иране

Ровно 53 года назад завершилась позорная военная кампания США во Вьетнаме. Американцы покинули регион после подписания Парижских мирных соглашений на фоне больших потерь, что привело к глубоким социальным и политическим потрясениям внутри их общества. О причинах этого поражения и участии СССР в войне – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.





Первая Индокитайская

После окончания Второй мировой войны во Вьетнаме началась Первая Индокитайская война – вооруженная борьба вьетнамских националистов и коммунистов, объединенных под эгидой военно-политического движения «Вьетминь», с французской колониальной администрацией. Французы колонизировали Вьетнам еще в середине XIX века, превратив страну в свой сырьевой придаток. Вьетнамцы при этом не имели политических прав, права на образование (уровень грамотности оставался крайне низким) и подвергались произволу со стороны колониальных властей. Из-за вывоза риса французами во время Второй мировой войны и жесткого контроля ресурсов в 1944-1945 годах в стране разразился масштабный голод, унесший жизни более миллиона человек.

Франция вела Первую Индокитайскую войну при поддержке США и Великобритании. «Вьетминь» же поддерживался Китаем и СССР – и победил. В сражении за Дьенбьенфу (с 13 марта по 7 мая 1954 года) французский гарнизон был вынужден капитулировать, а вскоре войска Четвертой республики и вовсе покинули Индокитай.

Война закончилась разделением вьетнамской территории по 17-й параллели на два независимых государства – Демократическую Республику Вьетнам (ДРВ, столица – Ханой) на севере и Государство Вьетнам (столица – Сайгон) на юге.

Вторая Индокитайская

12 марта 1947 года в своей речи перед Конгрессом американский президент Гарри Трумэн призвал США активно вмешиваться в мировые дела для борьбы с экспансией СССР. Так была сформирована так называемая «доктрина Трумэна», определившая внешнюю политику США на десятилетия вперед и закрепившая за страной роль «мирового полицейского».

После вывода французских войск из Индокитая в 1954 году Соединенные Штаты взяли на себя финансовую и военную поддержку южновьетнамского государства. Американцы боялись, что новое коммунистическое государство Северного Вьетнама может вдохновить народы Юго-Восточной Азии последовать его примеру. Поначалу поддержка США не отличалась размахом. Так, например, в 1959 году американцы направили в регион около тысячи военных советников.

Поводом для начала полномасштабной войны стал вооруженный инцидент в Тонкинском заливе 2 августа 1964 года. Эсминец ВМС США «Мэддокс», патрулировавший залив, подошел к побережью ДРВ и, как утверждалось, был атакован северовьетнамскими торпедными катерами. В качестве ответной меры президент США Линдон Джонсон приказал американским ВВС нанести удар по военно-морским объектам Северного Вьетнама. После Тонкинского инцидента США уже полноценно вступили в войну. На протяжении нескольких месяцев американская авиация наносила удары по военным и промышленным объектам Северного Вьетнама. В марте 1965 года в Дананге были высажены 3500 морских пехотинцев, а в последующие три года численность американских солдат во Вьетнаме была увеличена до 543 тысяч человек.

В ходе войны американцы продемонстрировал всему миру просто изуверские способы ведения военных действий. США использовали дефолианты (например, Agent Orange) для уничтожения растительности, в которой укрывались партизаны. Это вызвало катастрофические экологические и медицинские последствия. Широко применялся и напалм для выжигания лесов и позиций партизан. Почти ежедневно боевые самолеты ВВС США наносили массированные удары по объектам Северного Вьетнама. Всего за годы войны на территорию страны было сброшено 7,7 миллиона тонн бомб. Все эти зверства, которые можно назвать геноцидом, привели к миллионным потерям среди мирного гражданского населения.

Но победить американцам это не помогло, они покинули регион в 1973 году, а сама война закончилась в 1975-м падением Сайгона и объединением Вьетнама под властью коммунистов. За время кампании армия и флот США потеряли 60 тысяч человек убитыми и более 300 тысяч ранеными.

То, что Америка не смогла добиться своих целей во Вьетнаме, однозначно трактуется как ее поражение. В США война породила так называемый вьетнамский синдром – скептическое отношение общества к военным действиям за границей.

СССР в конфликте

Роль СССР в этой войне была решающей – без советской военно-технической и экономической помощи Северный Вьетнам вряд ли смог бы выстоять в противостоянии с полумиллионной армией американцев.

Советский Союз взял на себя практически всё снабжение страны как гражданского, так и военного характера. Ежедневно во Вьетнам отправлялись грузы на сумму до 1,5-2 млн рублей (в ценах тех лет). Поставляли: нефтепродукты, продовольствие, медикаменты, транспортные средства (грузовики ЗиЛ, ГАЗ), станки и оборудование для восстановления разрушенной промышленности, а также вооружения – системы ПВО, истребители МиГ-17 и МиГ-21, танки, реактивные системы залпового огня «Град», миллионы автоматов АК-47.

При этом СССР не вступал в войну официально, хотя в ДРВ находились 10-11 тысяч советских военнослужащих. Наши офицеры учили вьетнамцев управлять сложной техникой и выстраивать тактику боя. В начале войны, пока вьетнамские расчеты не были обучены, советские зенитчики сами сидели за пультами пуска ракет. Официально это отрицалось, но американские пилоты часто фиксировали русскую речь в радиоперехватах. Существует немало свидетельств того, что в первые годы войны советские инструкторы поднимались также и в небо и весьма успешно бились с американскими летчиками. Воздушные победы СССР во Вьетнаме до сих пор частично засекречены.

Легенды о советских военных

Официально СССР заявлял, что его граждане в Северном Вьетнаме – это просто военные специалисты, которые только инструктируют и не участвуют в боях. Но реальность, особенно в первый период войны, рисовала несколько иную картину, что породило много баек и легенд об участии советских военных в столкновениях с американцами.

Самая известная из них – легенда о воздушном вьетнамском асе «Ли Си Цыне». Рассказывали, что на радиоперехваты американцев, слышавших русскую брань в небе, советское командование отвечало: «Это вьетнамский ас Ли Си Цын». На самом деле это была ироничная адаптация русской фамилии Лисицын. Аналогично в армейском фольклоре существовали «вьетнамские» летчики Си Ни Цын и Ку Ри Цын.

Эта легенда даже попала в знаменитую песню «Фантом» группы «Чиж & Co». В ней повествуется о воздушном бое от лица американского пилота истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F-4 Phantom II (отсюда и название).

«Кто же тот пилот, что меня сбил?» –

Одного вьетнамца я спросил.

Отвечал мне тот раскосый, что командовал допросом:

«Сбил тебя наш летчик Ли Си Цын».

Это вы, вьетнамцы, врете зря,

В шлемофоне четко слышал я:

«Коля, жми, а я накрою!», «Ваня, бей, я хвост прикрою!».

Русский ас Иван подбил меня», – сообщает в песне пленный американский летчик.

И еще среди вьетнамцев ходила легенда о советских кудесниках ПВО. Рассказывали, что советский офицер мог сбить американский «Фантом» одной ракетой, в то время как вьетнамский расчет тратил три. В 1965 году, когда ЗРК С-75 только появились, за их пультами сидели исключительно советские расчеты. В первом же бою 24 июля 1965 года тремя ракетами были сбиты три американских истребителя F-4C. Для американцев, не знавших о наличии ракет, это стало шоком.

Популярна история о том, как советский спецназ ГРУ якобы совершил налет на секретную американскую базу, чтобы угнать или уничтожить новейшие вертолеты AH-1 «Кобра». Легенда гласит, что группа из девяти человек за 20 минут уничтожила несколько вертолетов и угнала один в сторону Камбоджи.

Американские пилоты, попадавшие в плен, часто вспоминали «очень высоких вьетнамцев» в форме, которые не говорили по-вьетнамски и курили папиросы «Беломор». Многие вьетнамские ветераны до сих пор вспоминают своих учителей по псевдонимам. Нашим офицерам давали вьетнамские имена: например, Иван становился «Зунгом». Легенды приписывают этим «Зунгам» невероятную выносливость – якобы они могли неделями питаться только рисом и не болеть тропической лихорадкой, «закаляясь» спиртом.

Главная «легенда», ставшая реальностью, – это создание с нуля системы ПВО Вьетнама, которая сделала небо над Ханоем самым опасным местом для авиации США за всю ее историю. По мере обучения вьетнамцев советские офицеры переходили от непосредственного управления ЗРК к роли инструкторов и советников. Всего через обучение прошли 10 вьетнамских зенитно-ракетных полков. К концу 1972 года вьетнамская система ПВО уничтожила до 4 тысяч (!) американских самолетов.

В итоге в 1976 году на карте мира появилось новое государство – Социалистическая Республика Вьетнам.

Невыученные уроки Вьетнама

Увы, но из поражения во Вьетнаме Америка не извлекла никаких уроков – функция «мирового полицейского» ее не отпускает. И в этой роли она постоянно попадает в неприятные для себя ситуации. Самый масштабный провал – это, конечно, военная кампания в Афганистане (2001-2021 гг.). Войска США и НАТО вторглись в центральноазиатскую страну после терактов 11 сентября 2001 года, однако после двух десятилетий военного присутствия и при огромных финансовых вливаниях коалиционные силы в конечном счете с позором покинули Афганистан, а власть в нем вновь захватило движение «Талибан», что многими было расценено как поражение.

В настоящее время, как сообщает The New York Times, Дональд Трамп решил все же начать наземную операцию в Иране. С конца февраля армии США и Израиля наносят массированные удары ракетами и беспилотниками по ядерным объектам (включая Натанз) и военной инфраструктуре Ирана. В ответ на угрозу наземной операции в стране объявили о мобилизации свыше 1 миллиона человек. Тегеран рассматривает вероятность американского вторжения на южном фронте как «историческую глупость» и заявляет о готовности «превратить свою землю в ад» для американской армии.

В канун годовщины позора США во Вьетнаме, что называется, напрашиваются аналогии. В силу огромной территории и сложного рельефа Иран представляет собой гораздо более сложную географическую задачу, чем даже Вьетнам в прошлом. Территория Ирана составляет около 1,65 млн км², что делает его 17-й по величине страной в мире. Площадь Вьетнама почти в пять раз меньше. Центральное плато Ирана защищено горами, что делает танковые прорывы невозможными. Наступающим силам придется идти через узкие ущелья, где они станут легкой мишенью для засад. Снабжение американской армии в таких условиях потребует колоссальных ресурсов, которые иранцам будет легко перерезать.

По состоянию на март 2026 года Иран и Вьетнам имеют сопоставимую численность населения – 93,02 и 102,04 млн человек соответственно. Объявленная мобилизация более миллиона человек (Корпус стражей исламской революции, регулярная армия и ополчение «Басидж») создает эффект «живого щита». Для многих иранцев это не просто война за режим, а «священная оборона» родины, что гарантирует фанатичное сопротивление в каждом городе и поселке. Так что для администрации Трампа кампания в Иране может стать (и уже становится) политическим самоубийством. В случае наземной операции велика вероятность «Вьетнама 2.0» с огромными потерями со стороны американской и израильской армий.

Вмешается ли Россия в данный конфликт? Уже сейчас есть военно-техническая поддержка Ирана со стороны нашей страны, но прямое участие российских военных, пусть и в качестве советников, вряд ли потребуется. Но не исключено, что в иранском фольклоре может появиться легенда о блистательном воздушном асе Яхье (Иване) Лисицини́.

А лучше американцам до этого не доводить и выучить, наконец, горькие уроки Вьетнама.