«Невский лед»: первая медаль Хуснутдиновой и тревожный вакуум вокруг Валиевой

Победа подопечной Плющенко, первая медаль сезона Хуснутдиновой — и тревога вокруг Валиевой, которая рискует пропустить два оставшихся этапа. Успеет ли Валиева вернуться к чемпионату России? Ответ — в материале «ТИ-Спорта».





Коллаж: Ирина Донова/«Татар-информ»; фото: fsrussia.ru

Первая медаль Хуснутдиновой, тревога за Валиеву и победа Синицыной на зубах

Уроженка Татарстана Дина Хуснутдинова завоевала свою первую медаль в этом сезоне — бронзу питерского этапа Гран-при. В произвольной программе спортсменка школы Этери Тутберидзе прыгнула каскад – тройной аксель и двойной тулуп, но сделала «бабочку» на сольном трикселе. В отличие от предыдущего старта на Мемориале Тена в Казахстане она старалась, выкладывалась, катала программу с эмоциями.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о полном восстановлении после травмы, спортсменка пояснила, что профессиональный спорт – это не про здоровье.

«Нога не беспокоит. Конечно, у всех спортсменов что-то болит. Профессиональный спорт — это не про здоровье. Но это наша жизнь, мы должны справляться с этими трудностями, без них никуда. Хочется, чтобы в дальнейшем все было хорошо, ничего не беспокоило», — рассказала фигуристка.

О планах на будущее Дина говорит осторожно.

«Я планирую принять участие в этапе в Екатеринбурге, но все может поменяться», – сказала она после проката.

В катании Хуснутдиновой по-прежнему сквозит что-то юниорское, не хватает осознанной подачи и передачи образа, а судейский вектор в этом сезоне глобально ужесточился: то, что год назад прощалось, теперь фиксируется. С 197,05 балла по сумме она заняла третье место — для конкуренции с топами трех акселей недостаточно, но первая медаль сезона и возвращение эмоций на льду уже шаг вперед.

Отдельной строкой — ситуация вокруг Камилы Валиевой, которая пропустила и этот этап, и первый в Казани. Для гарантированного участия в чемпионате России спортсмену необходимо выступить на двух этапах Гран-при. Если Валиева пропустит серию полностью, ее участие в национальном первенстве окажется под угрозой.

В таком случае решение о допуске фигуристки останется за тренерским советом. По информации РИА Новости, фигуристка рискует пропустить оба оставшихся этапа Гран-при России: сказываются последствия травмы и целенаправленная подготовка к чемпионату России, который остается главным стартом сезона.

Камила Валиева и Этери Тутберидзе Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тревожным получился вечер и для призера ЧР-2026 Марии Захаровой: начало подарило надежду — чистый квад-тулуп в каскаде с тройным на внушительные 15,60 балла. А дальше кошмар: второй квад уронен, еще два лутца и тройной каскад в недокрут, техническая оценка не дотянула даже до 56 – 104,65 за произвольную. 175,61 в сумме — восьмое место, и вопросы вызывает не только физическая форма, но и сама постановка, смотрящаяся на Марии странно и местами неловко.

На этом фоне победа Ксении Синицыной выглядит настоящим спортивным подвигом. Она узнала об участии буквально на днях (она заменила снявшуюся Любовь Рубцову). После бронзы на первом этапе Гран-при в Казани подопечная Евгения Плющенко выдала почти максимум — блестящая первая половина произвольной, затем недокрученный тройной флип, падение и снижение за повтор, но каскад ко второму лутцу она перенесла буквально на зубах. 205,34 в сумме — победа. И верится с трудом, что еще недавно одна из самых опытных фигуристок сборной задумывалась о завершении карьеры.

Гуменник на классе, Дикиджи — жертва секундомера, казанский фигурист Лутфуллин — вне медалей

К петербургскому этапу два лидера мужского катания подошли с абсолютно разным настроением: Владислав Дикиджи праздновал победу на обоих «челленджерах» — в Токио и Алматы, а Петр Гуменник на тех же стартах раз за разом проваливал короткую. Домашняя арена расставила все по-своему. Гуменник собрался и выдал безукоризненный прокат: четверной флип в связке с тройным тулупом, чистый четверной лутц, тройной аксель — и все непрыжковые элементы на максимальный четвертый уровень. 108,49 балла.

Курьез в том, что первым он оказался во многом из-за санкции в адрес Дикиджи: тот превысил время проката, потерял балл и с 107,83 откатился на вторую строчку. Первым на лед в произвольной вышел Дикиджи — и его прокат идеальным не назовешь. На выезде с каскада четверной сальхов — тройной тулуп он повалился назад, удержавшись двумя руками, что арбитры расценили как падение. Финальный тройной аксель — с недокрутом. Фигурист получил золото и 297,67 балла в сумме.

Позже он признался, с чем связаны ошибки в произвольной программе.

«Уже четвертый раз исполняю произвольную программу на публике. Это мои первые ошибки, непонятные, вообще не ожидал и не понял, почему так произошло. Но в целом прокатом доволен. Первые два элемента было катать очень легко. Думал, что до последнего так и буду ехать. Думаю, процентов 70 (ошибок) — эмоции, 30 – усталость чуть-чуть поднакопилась», – ответил фигурист.

Гуменник стартовал мощно: четверной флип, каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной риттбергер, — но затем посыпались «бабочка» на лутце, серьезный недокрут на сальхове и падение уровней на вращениях. 185,50 за прокат и 293,99 в сумме — сдвинуть Дикиджи не вышло.

Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Арсений Федотов Фото: fsrussia.ru / Мария Евтеева

Судьбу бронзы решил Арсений Федотов. Фигурист впервые в карьере завоевал медаль взрослого этапа Гран-при России. Уступал конкурентам после короткой: уверенный прокат с каскадом четверной сальхов — тройной тулуп, четверным лутцем, четверным тулупом, четверным сальховом и двумя тройными акселями принес ему 188,13 балла и 283,48 в сумме.

Казанский фигурист Глеб Лутфуллин заявил пять квадов, но допустил россыпь помарок — неясное ребро на флипе, касание рукой на риттбергере, сильный недокрут на втором прыжке сложнейшего каскада тулуп — аксель — аксель. 184,14 за прокат, 282,58 в сумме — вне медалей.

Мишина и Галлямов дожали, Кагановская и Некрасов — вне конкуренции

В парном катании на втором этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили с общим результатом 212,78 балла, получив 133,84 за произвольную программу. Вторыми стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — 211,53, всего на балл с небольшим отстав от лидеров. Бронза у Екатерины Гейниш и Андрея Рудя — 189,39.

Елизавета Личина и Павел Дрозд, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Василиса Григорьева и Евгений Артющенко Фото: fsrussia.ru / Мария Евтеева

В танцах на льду также обошлось без сенсаций: Василиса Кагановская и Максим Некрасов победили на «Невском льду», набрав 203,03 балла. Елизавета Шичина и Павел Дрозд — серебряные призеры с 183,98, а Василиса Григорьева и Евгений Артющенко замкнули тройку с 181,21.

Третий этап Гран-при России по фигурному катанию примет Красноярск: соревнования в одиночном и парном катании пройдут с 31 октября по 1 ноября. Именно там продолжится борьба за путевки в финал серии — и там же станет окончательно ясно, сможет ли Валиева вернуться на лед или ее сезон окончательно сведется к подготовке к чемпионату России.