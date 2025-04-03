news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 3 апреля 2025 18:42

Невролог рассказала об основных признаках аутизма у детей

Читайте нас в
Телеграм

Аутизм проявляется множеством различных черт, каждая из которых может иметь разную степень выраженности. Среди наиболее характерных особенностей — сложности в установлении социальных контактов, трудности с пониманием невербальных сигналов, склонность к повторяющемуся поведению и ограниченному кругу увлечений. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала заведующая отделением реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Наталия Цурина.

«Например, стереотипные движения: раскачивание руками, взмахи, хождение по кругу. Часто детки с аутизмом повторяют речь за другими, привязываются. У них есть интерес к сенсорным особенностям, например, свету, звуку, прикосновениям, запахам», — объяснила эксперт.

По ее мнению, родителям, заметившим подобные особенности у ребенка, стоит обратиться к профессионалам, которые проведут диагностику, тестирование и оценку состояния малыша.

Процесс диагностики аутизма состоит из нескольких шагов. Сначала собирается информация о развитии и поведении ребенка через беседы с родителями или опекунами. Затем проводится наблюдение за малышом в процессе игры или общения с другими детьми. В дополнение используется специальная шкала для оценки признаков аутизма у детей, пояснила невролог.

Причины возникновения аутизма, по словам Цуриной, остаются неясными, хотя есть предположения, что на его развитие оказывают влияние как генетика, так и внешние факторы окружающей среды.

#неврология #аутизм #врачи #рекомендации
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Военный комиссар Татарстана: «Весенний призыв пройдет в Год защитника Отечества»

Военный комиссар Татарстана: «Весенний призыв пройдет в Год защитника Отечества»

2 апреля 2025
Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

2 апреля 2025