Невролог рассказала об основных признаках аутизма у детей

Аутизм проявляется множеством различных черт, каждая из которых может иметь разную степень выраженности. Среди наиболее характерных особенностей — сложности в установлении социальных контактов, трудности с пониманием невербальных сигналов, склонность к повторяющемуся поведению и ограниченному кругу увлечений. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала заведующая отделением реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Наталия Цурина.

«Например, стереотипные движения: раскачивание руками, взмахи, хождение по кругу. Часто детки с аутизмом повторяют речь за другими, привязываются. У них есть интерес к сенсорным особенностям, например, свету, звуку, прикосновениям, запахам», — объяснила эксперт.

По ее мнению, родителям, заметившим подобные особенности у ребенка, стоит обратиться к профессионалам, которые проведут диагностику, тестирование и оценку состояния малыша.

Процесс диагностики аутизма состоит из нескольких шагов. Сначала собирается информация о развитии и поведении ребенка через беседы с родителями или опекунами. Затем проводится наблюдение за малышом в процессе игры или общения с другими детьми. В дополнение используется специальная шкала для оценки признаков аутизма у детей, пояснила невролог.

Причины возникновения аутизма, по словам Цуриной, остаются неясными, хотя есть предположения, что на его развитие оказывают влияние как генетика, так и внешние факторы окружающей среды.