Невролог рассказал, как заниматься гимнастикой, работая в офисе

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, что активность в течение дня необходима всем. Для людей, которые много времени проводят за компьютером, есть отличный вариант – изометрическая гимнастика.

«Внешне вообще почти невозможно заметить, что человек чем-то занимается», – пояснил эксперт.

Так, можно каждые 40 минут сцеплять руки и пытаться развести их, складывать ладони перед грудью и с усилием давить ими друг на друга, а также приподнимать тело над стулом, упираясь ладонями в сиденье. По словам эксперта, для девушкам полезно попробовать тянуть одну руку вверх, а другую вниз, меняя их положение.

«Это развивает силу мышц. К тому же, тратится большое количество калорий. Но сам объем мускулатуры не растет. Что очень приятно для женщин, которые не любят накачанные бицепсы и широкие плечи», – отметил невролог.

В дополнение к активности врач рекомендует следить за питанием и выпивать около двух литров воды в день.

«Двигаться можно и нужно без отрыва от работы, и для этого не нужен спортзал – достаточно вашего стула и 40 минут внимания к себе», – подытожил Хорошев.

