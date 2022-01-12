Невролог объяснил татарстанцам, как Covid-19 нарушает работу мозга

Коронавирус повреждает разные отделы головного мозга человека — из-за этого происходят когнитивные и психические нарушения. Об этом в прямом эфире оперштаба рассказал заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, заслуженный врач РТ Эдуард Якупов.

«Вирус ковида имеет непосредственно прямое повреждающее действие на структуру головного мозга и разные его отделы, которые отвечают за сон, наше настроение, за уровень нашей тревоги», – объяснил врач.

Татарстанцы сталкиваются с тем, что в течение длительного времени после перенесенного коронавируса не могут работать как прежде, память ухудшается.

«Термин „нейроковид“ уже вошел в практику работы не только неврологов, но и даже любой обыватель слышал о том, что после ковида происходят не только тяжелые осложнения, как инсульт, инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, но и депрессия, тревога, учащение панических атак, нарушение сна, когнитивные расстройства, то есть расстройства памяти, снижение работоспособности и внимания», — отметил спикер.