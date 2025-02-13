Невролог: «Мигренью сверхчувствительный организм реагирует на стресс, недосып, голод»

О мигренях слышали все, страдают ими многие, но о том, что это за болезнь и как ее лечить, знают далеко не все. О том, из-за чего возникают мигрени, чем они отличаются от других головных болей, нужно ли принимать обезболивающие и какие именно, «Татар-информу» рассказал врач-невролог Дмитрий Дунин.





Врач-невролог Дмитрий Дунин рассказал, из-за чего возникают мигрени и чем они отличаются от других головных болей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На МРТ ничего не видно, но пациентов это не успокаивает, а пугает еще больше»

Все головные боли делятся на две группы. Они могут быть первичными и вторичными.

«Вторичной головная боль называется в том случае, если она один из симптомов какого-то заболевания. Самый частый пример – проблемы с шеей, то, что в обиходе упрощенно называют остеохондрозом. Голова может болеть из-за скованности мышц шеи, ведь они очень тесно функционально связаны с головой. Головные боли могут быть при проблемах с лор-органами – синуситами, например при гайморите. Любые проблемы с зубами – в случае неправильного прикуса и затруднениями с жеванием, со зрением, например при астигматизме, близорукости, когда человек вынужден напрягать мышцы лица, щуриться, голова может от этого болеть», – объяснил консультант детской казанской больницы №8, доцент кафедры детской неврологии КГМА, невролог Дмитрий Дунин.

Из более опасных, но, к счастью, не столь часто встречающихся причин головных болей невролог назвал опухоли или аневризмы головного мозга. На вторичные головные боли приходится примерно 5-10% от общего числа. Остальные 90% – головные боли первичные.

«Среди них топ-2 – это мигрень и головная боль напряжения. Это те виды головной боли, при которых на МРТ ничего не видно. Пациентов это не успокаивает, а пугает еще больше: как же так, ведь в голове все спокойно, а голова болит», – рассказал врач.

Головная боль напряжения может возникать к концу рабочего дня, обычно она ощущается как тяжесть, давление «обруча» на голову, при этом боль может быть не очень интенсивной. Порой, в легких случаях, чтобы от нее избавиться, даже не нужно пить обезболивающие, достаточно принять ванну, расслабиться.

«Мигрень и головная боль напряжения – это те виды головной боли, при которых на МРТ ничего не видно» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Что такое мигрень?

Однако стоит понимать, что далеко не все головные боли – это мигрени. Из опыта врачей – пациенты нередко сами себе выставляют диагноз и приходят с вопросом: «У меня мигрень, как лечиться?»

По словам Дмитрия Дунина, в народе бытует стереотип, что врачи не знают ничего о мигренях. На самом деле, все давно изучено. Но объяснить причину возникновения мигреней человеку без медицинского образования достаточно сложно.

«Боль – это сигнализация, система, которая дает знать, что с организмом что-то не так. Представьте себе такую сигнализацию на машине, которая, пока авто стоит у вас во дворе, срабатывает даже на упавший на крышу листик или на то, что котенок хвостом задел колесо, и машина уже вопит. А ведь сигнализация не должна быть избыточно реагирующей. В организме существует болевая система – ноцицептивная, а также работает антиноцицептивная система, которая не позволяет этой сигнализации вести себя слишком чувствительно. Человек с мигренью – это человек с повышенной реактивностью болевой системы, его организм реагирует появлением боли на недосыпание или, наоборот, избыток сна, стресс, недоедание, переедание, даже на определенные продукты и прочее», – рассказал невролог.

По словам доцента кафедры детской неврологии КГМА, представительницы прекрасной половины человечества чаще подвержены мигреням. Их гормональный фон меняется постоянно: подростковый возраст, начало менструации, сами менструации, беременность, рождение детей, кормление, климакс. Все это в том числе может влиять на частоту и выраженность мигреней, причем как в лучшую, так и в худшую сторону.

Существует упрощенный опросник, который может помочь предположить у себя наличие мигрени по следующим признакам:

1. Пульсирующий характер головных болей.

2. Интенсивные боли – по шкале от 0 до 10 это от 7 до 9.

3. Часто болит с одной стороны, но не всегда.

4. Рвота и тошнота.

5. Наличие звуко- и светобоязни.

6. Невозможность продолжать свою обычную деятельность.

«При мигрени может возникать аура – какие-то симптомы, которые предшествуют или какое-то время сопровождают головную боль. Как правило, это зрительные ощущения. Пациенты говорят, что перед тем, как начинает болеть голова, возникают расплывчатость, размытость зрения, точки, кружочки, мелькания. Есть чувствительная аура, когда немеют кончики пальцев, язык, нос», – отметил доктор.

Но важно понимать, что такие же симптомы могут быть и при других опасных головных болях. При этом лекарства, помогающие при мигрени, при них противопоказаны.

В случае наличия мигрени врач может направить на МРТ головного мозга, но не для того, чтобы подтвердить это заболевание, а чтобы исключить другие причины болей, например опухоли.

Далеко не все головные боли – это мигрени Фото: © «Татар-информ»

Лечится ли мигрень?

По словам Дмитрия Дунина, прогноз развития этого заболевания индивидуальный – у одного человека с возрастом она становится реже, у второго, наоборот, приступы учащаются.

«Мигрень – это заболевание хроническое. Оно лечится, но не всегда вылечивается. Как правило, надо подбирать терапию и принимать те препараты, которые будут помогать. А дальше придерживаться этого лечения», – отметил врач.

Человек может отследить, после чего у него чаще всего может начаться приступ мигрени, – например, из-за недосыпания. И снизить для себя влияние именно этого фактора.

Иногда без лечения мигрень становится хронической. Но сегодня существуют лекарства, которые позволяют брать болезнь под контроль. И чем раньше начать правильно лечить болезнь, тем меньше риск, что болезнь перерастет в хроническую.

«Хроническая мигрень – это когда число дней с болью в месяц больше 15, то есть больше половины месяца. Иногда бывает так, что пациенту проще посчитать дни без боли. Здесь помимо приема терапии для снятия приступа необходимо подбирать терапию профилактическую, когда человек пьет таблетки каждый день или использует другие методы лечения, и это снижает общее количество дней с приступами», – отметил он.

Нередко при мигренях назначают специальные притивомигренозные препараты – триптаны, они рассчитаны на помощь при таких типах головных болей.

«Не все пациенты до них доходят. Многие люди с редкими приступами мигрени справляются обычными анальгетиками. Но часто наступает момент, когда этим пациентам простые обезболивающие не помогают и приходится принимать триптаны. Эти лекарства помимо того, что убирают саму головную боль, могут устранить весь сопутствующий шлейф неприятных ощущений», – подчеркнул он.

В обезболивающих нет ничего страшного. Главное, что они должны помогать Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

Обезболивающие: пить или не пить?

Когда болит голова, у многих встает вопрос – перетерпеть боль или выпить таблетку, чтобы от нее избавиться. В обезболивающих, по словам врача, нет ничего страшного. Главное, что оно должно помогать. А также к его применению у конкретного пациента не должно быть противопоказаний.

«’’Выпил таблетку и пошел дальше’’ – это не совсем верно. Если приглушать боль и не обследоваться, можно пропустить какую-то серьезную патологию, а обнаружить ее, когда уже может быть упущено время. Ведь это может быть та же самая головная боль при опухоли, которая постепенно может увеличиваться в размерах. Первое время обезболивающие таблетки будут снимать симптомы, а когда новообразование уже станет большим, таблетки помогать перестанут. Тогда человек идет на МРТ, и на снимке мы видим опухоль больших размеров, и нейрохирург спрашивает: ‘’А где вы раньше были?’’», – отметил невролог.

Дмитрий Дунин подчеркнул, что нельзя злоупотреблять обезболивающими, ведь у каждого препарата есть свой предел: количество доз препарата, условно – в месяц, прием которых безопасен. Если человек укладывается в эту норму, препарат действует, а если нет, то появляется привыкание и лекарство перестает помогать, либо само по себе может начать провоцировать головную боль. Эта «норма» указана в инструкции к препарату.

«Головная боль – это проблема, и ее надо лечить»

Если голова болит, то необходимо обратиться к врачу. К счастью, причины головных болей чаще всего не смертельные. Но рядовой обыватель сам по своим симптомам не может определить, опасна его головная боль или нет. Поэтому лучше показаться неврологу, а он в свою очередь определит причину боли. На приеме надо подробно объяснить врачу, какая именно боль беспокоит. Фразы: «боль простая», «болит как у всех» в этом случае не подойдут.

С жалобой на головные боли сегодня к врачам обращаются чаще, чем еще несколько лет назад. Это говорит о том, что люди начали заботиться о своем здоровье, больше информации узнают в интернете, и нередко именно это «знание» приводит их к врачу.