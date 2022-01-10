Невролог дал совет, как избежать деменции

Для того, чтобы не допустить возникновения деменции, людям необходимо внимательно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы. Об этом доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович рассказал в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что есть деменция, обусловленная наследственными факторами, – болезнь Альцгеймера, однако она не составляет большинство случаев.

«Лидирует сосудистая деменция, а это отношение человека к своему организму, отношение к артериальному давлению, к тому, какое количество кислорода поступает в головной мозг», – объяснил специалист.

Шахнович отметил, что в течение многих лет наблюдается постоянное увеличение числа людей, страдающих этим недугом. По его словам, по большей части такая ситуация связана с ростом продолжительности человеческой жизни.