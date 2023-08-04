Невролог Челнов рассказала, как диспансеризация помогает избежать инсульта и инфаркта

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Система болезней кровообращения, которая включает в себя инсульт и инфаркт, до сих пор остается на лидирующих позициях в плане инвалидизации, смертности и заболеваемости населения. Предотвратить болезни поможет прохождение диспансеризации. Об этом сегодня на пресс-конференции в мэрии Набережных Челнов рассказала главный внештатный невролог города, заведующая неврологическим отделением БСМП Юлия Мухамадиева.

В течение года в БСМП поступает 1,5 тысячи пациентов, перенесших инсульт. Врач отметила, что лишь 16,6 процентов пациентов знают о существовании аритмии и получают адекватную профилактику, почти 40 процентов знают о заболевании, но препараты не принимают или отменяют их самостоятельно, еще 44,5 процента не знают о существовании аритмии, а значит не получают лечение и профилактику. Главный внештатный невролог Челнов указала, что в 25 процентов случаев ишемический инсульт или инфаркт миокарда развивается из-за мерцательной аритмии или фибрилляции предсердий.

Фото: © «Татар-информ»

Как же диспансеризация поможет избежать болезней? Юлия Мухамадиева рассказала, что каждому пациенту при прохождении диспансеризации проводится электрокардиография (ЭКГ), во время которой можно выявить мерцательную аритмию или другие нарушения ритма сердца. При выявлении патологии пациент направляется к терапевту или кардиологу. Специалист подбирает препараты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врач отметила, что препараты подбираются индивидуально и четко по показаниям.

У пациентов, которые принимают лекарства, конечно, может случиться инсульт или инфаркт. Но, как правило, они протекают менее тяжело. В случае тяжелых инсультов, пациентов заново учат элементарным навыкам: говорить, ходить, кушать и пить. Если пациент принимает профилактические препараты, то тяжелых инсультов, как правило, не бывает, отметила врач.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

Юлия Мухамадиева также рассказала, что 30 процентов инсультов возникают из-за холестериновых бляшек, которые перекрывают сосуды. При прохождении диспансеризации абсолютно у каждого берется холестерин и при повышении показателей, пациент также отправляется к терапевту, где назначаются специальные препараты. Кроме того, рассказываются другие методы лечения. Сейчас на рынке существует огромное количество препаратов для снижения холестерина, отметила врач.

Более того, у некоторых пациентов не только повышенный уровень холестерина, но и другие факторы риска, например, сахарный диабет или гипертоническая болезнь. Таким людям врач может назначать еще другой скрининг – УЗИ сосудов шеи или УЗИ сердца. При выявлении бляшек на УЗИ, пациент направляется к сосудистому хирургу.

Невролог напомнила, что повышенный уровень холестерина можно и нужно лечить. При обнаружении изменений, необходимо обратиться к терапевту за препаратами.