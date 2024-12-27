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Общество 27 декабря 2024 20:48

Невозвратные тарифы могут появиться в российских отелях в 2025 году

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Во второй половине 2025 года в российских отелях могут появиться невозвратные тарифы. Соответствующий законопроект уже готовится к внесению на рассмотрение Государственной Думы. Об этом со ссылкой на Минэкономразвития РФ сообщает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что ранее одобрение получил проект, наделяющий Правительство РФ полномочиями по введению различных тарифов бронирования средств размещения. Одним из видов брони могут стать невозвратные тарифы.

Как полагают в пресс-службе, новые тарифы позволят путешественникам приобретать услуги по доступным ценам. В то же время возвратное бронирование обеспечит полный возврат средств в случае отмены поездки.

«При этом сохраняется возможность вернуть предоплату в случае отмены поездки из-за болезни или другой серьезной форс-мажорной ситуации», — уточнили в ведомстве относительно невозвратных тарифов.

Нововведения рассматриваются по просьбам отельеров.

#отели
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