«Невозможно забыть!»: челнинцы почтили подвиг защитников Родины

В Набережных Челнах состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

Почтить память павших героев и выразить благодарность нынешним военным собрались военнослужащие, ветераны, участники войны в Афганистане и локальных конфликтов, матери погибших солдат, студенты и обычные жители города.

Мэр Наиль Магдеев в своей речи подчеркнул, что подвиг защитников страны навсегда останется в сердцах благодарных потомков. «Мы живем под мирным небом благодаря самоотверженности поколения победителей. Их мужество и стойкость позволили нам сохранить наш язык, культуру, нашу страну. Этот подвиг невозможно забыть!» – заявил руководитель города.

У мемориального комплекса «Родина-мать» прозвучали гимны России и Татарстана, после чего состоялось возложение цветов к Вечному огню, который символизирует вечную память о героях, павших за свободу Отечества.

Особую значимость мероприятию придает тот факт, что 2024 год объявлен Годом защитника Отечества. В этот год по всей стране проходят акции, призванные укрепить патриотический дух и отдать дань уважения всем, кто стоит на страже мира и безопасности России, отметили в городской администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что челнинский ветеран отметил 100-летие в День защитника Отечества.