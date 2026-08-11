«Невозможно так плохо работать»: Слуцкий раскритиковал трансферы ЦСКА

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший главный тренер сборной России, казанского «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий резко оценил трансферную политику московского клуба в последние годы. В интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» он заявил, что работа с иностранными игроками ведётся на крайне низком уровне.

«Я видел, кого за последние годы, иностранцев, купил ЦСКА и за какие деньги. Ну… Ну, это невозможно – так плохо работать», — сказал Слуцкий.

Отвечая на вопрос о том, где следует искать усиление, тренер подчеркнул, что качественного игрока можно найти при любом бюджете, и привел в пример удачные приобретения — Даку и Андраде. Главной же причиной неудач он назвал непрофессионализм селекционной службы:

– Непрофессионализм спортивных отделов, – сказал Слуцкий в новом выпуске видео.

Напомним, после трех матчей нового сезона РПЛ ЦСКА набрал пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице.