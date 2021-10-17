Невнимательности журналистки на встрече с Путиным нашли объяснение

Корреспондент CNBC Хэдли Гэмбл не слушала перевод некоторых ответов Президента России Владимира Путина, отметил журналист Павел Зарубин в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Зарубин рассказал, что будучи журналистом заметил, что Гэмбл не всегда дожидалась перевода ответа на ее вопрос Путина и переходила к следующему вопросу. Выглядело это так, будто вопросы важнее, чем ответы на них.

Как отметил сам Президент РФ, разговора по газу не вышло, так как «у нее были неверные данные о поставках».

Сам Владимир Путин синхронным переводом вопросов не пользовался, т.к. владеет английским языком.