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Ру Тат
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17 октября 2021  18:04

Невнимательности журналистки на встрече с Путиным нашли объяснение

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Корреспондент CNBC Хэдли Гэмбл не слушала перевод некоторых ответов Президента России Владимира Путина, отметил журналист Павел Зарубин в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Зарубин рассказал, что будучи журналистом заметил, что Гэмбл не всегда дожидалась перевода ответа на ее вопрос Путина и переходила к следующему вопросу. Выглядело это так, будто вопросы важнее, чем ответы на них.

Как отметил сам Президент РФ, разговора по газу не вышло, так как «у нее были неверные данные о поставках».

Сам Владимир Путин синхронным переводом вопросов не пользовался, т.к. владеет английским языком.

#Владимир Путин
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