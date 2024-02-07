Невидимый для дрона, незаметный для тепловизора: челнинцы шьют спальные мешки для бойцов

Фото: Эльмира Гайнутдинова

В Набережных Челнах сотрудники автомеханического техникума имени Льва Васильева шьют спальные мешки для военнослужащих. Они способны скрыть бойцов во время отдыха.

Волонтеры поясняют, что спальные мешки изготавливаются из специальной ткани, которая незаметна для дронов и тепловизоров. Таким образом, они могут спасти жизни нашим военнослужащим.

Кроме спальных мешков, студенты и преподаватели автомеханического техникума направляют продукты питания, плащи, носилки, медикаменты и многое другое.

Никон Васенькин поделился, что для изготовления окопной спички они используют обыкновенные шпажки, салфетки и спички.

«Все это соединяется, закрепляется ниткой. Процесс нетрудоемкий, зато польза от них будет максимальной, — делится студент, – Они хотя бы длиннее, и будут гореть намного дольше, а также их впоследствии окунают в парафин, что тоже увеличивает срок горения. И ее можно спокойно затушить, а потом впоследствии зажечь. Она, можно сказать, многоразовая».

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Окопные свечки вместе с продуктами питания, теплыми вещами, письмами от студентов и многим другим упаковывают в коробки. Это посылки для военнослужащих. Учащиеся рассчитывают, что бойцы получат весточки в преддверии 23 февраля.

«Каждую неделю техникум отправляет такие гуманитарные посылки нашим солдатам в зону СВО. В этой патриотической акции участвуют все студенты, сотрудники техникума и преподаватели. Также ко дню защитника Отечества наши студенты написали благодарственные письма, открытки, которые мы вложим в наши посылки», — говорит один студент.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Мои близкие родственники находятся в зоне проведения специальной военной операции. Иногда, безусловно, рассказывают про посылки, получаемые ими от волонтеров, и достаточно признательные за данные посылки», — поделился другой.

Кроме студентов, преподавателей и сотрудников техникума в сборе гуманитарной помощи принимают участие и жители ближайших домов.

«Покупают медицинское оборудование, повязки, лекарства, вяжут носки дома и приносят сюда. В мастерских нашего техникума мы делаем окопные свечи, варим мангалы, ну как мангалы, печи металлические», — говорит директор КГАМТ им. Л.Б.Васильева Фарит Залакаев.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Студенты и сотрудники техникума отправляют гумпомощь военнослужащим уже более года. Они планируют и в дальнейшем помогать бойцам.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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