Научить бабушку верить в цифровизацию: клуб «Волга» обсудил «Невидимое государство»

Влияние цифровизации на политическую систему России обсудили сегодня эксперты клуба «Волга» на заседании в Казани. Заменят ли группы в соцсетях политические партии и вырастет ли централизация государства в эпоху онлайн? Мнения сторон выслушал корреспондент ИА «Татар-информ».

Влияние цифровизации на политическую систему страны России обсудили эксперты клуба «Волга» на заседании в Казани

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Благодаря цифровизации мы войдем в эру прямой демократии»

Известный политтехнолог, доцент Московского государственного университета имени Ломоносова Григорий Казанков считает, что цифровизация позволит вывести политическую жизнь общества на новый уровень, где граждане смогут напрямую общаться с представителями власти.

Эксперт отметил, что внедрение цифровых платформ в современном обществе значительно повлияло на работу политических партий. Эти различия особенно заметны в сравнении с той ролью, которую играли партии в XX веке.

«Субъектность партий меняется, потому что цифровизация дает огромные возможности для использования механизмов прямой демократии. Это происходит во всем мире, партии начинают заниматься совсем другими историями, к ним меняется отношение людей», — прокомментировал Казанков.

По словам политконсультанта, уже в ближайшие годы цифровая трансформация, которая происходит в том числе и в России, позволит изменить устоявшиеся основы политических систем по всей планете.

«Благодаря цифровизации мы скоро войдем в эру прямой демократии. Массу вопросов скоро можно будет решать, проголосовав напрямую [через интернет-сервисы], не используя механизмы представительной власти. Граждане смогут ставить власти совершенно конкретные технические задачи», — подытожил Григорий Казанков.

Григорий Казанков считает, что цифровизация позволит вывести политическую жизнь общества на новый уровень Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Много примеров, когда люди добивались своего благодаря цифровым сервисам»

Процесс цифровизации не ведет к централизации власти. Более того, цифровизация создает больше возможностей и шансов для тех людей, которые считают, что центральная власть не должна быть всеобъемлющей, продолжил мысль Григорий Казанков.

«В последние пять-шесть лет у нас много примеров, когда граждане смогли добиться отмены или пересмотра тех или иных решений власти самого высокого уровня исключительно благодаря самоорганизации на новых цифровых платформах — в мессенджерах, соцсетях», — отметил спикер.

По мнению Казанкова, эти платформы помогали в короткие сроки собраться большому количеству единомышленников, чтобы громко заявить о своем мнении.

С другой стороны, цифровизация дает возможность государству глубже проникнуть в частную жизнь человека, что раньше было сложно сделать, признал политтехнолог.

Олег Полетаев уверен, что развитие онлайн-технологий позволит реализовать в России принцип «невидимого государства» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«У гражданина будет все меньше соприкосновений с государством»

Развитие онлайн-технологий позволит реализовать в России принцип «невидимого государства», который предполагает минимальное взаимодействие граждан с ведомствами при получении госуслуг ради повышения удобства людей. Такое мнение высказал директор по развитию цифрового бизнеса группы «Интерфакс», первый вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Олег Полетаев.

«В последние годы главное изменение, которое происходит, — это внедрение концепции „невидимого государства“. Она заключается в том, что у гражданина должно быть как можно меньше соприкосновений с государственными органами. Государственную услугу предоставляют без личного обращения в госорган, появляется все больше суперсервисов, проактивное предоставление услуги при наступлении жизненной ситуации», — пояснил Полетаев.

Он привел в пример рождение ребенка в условиях «невидимого государства»: государственные службы сами рассылают в онлайн-формате необходимые справки в ЗАГС и другие ведомства о рождении, оформляя для семьи нужный пакет документов.

«Это модель, которая, безусловно, будет развиваться. Будет больше удобства», — подчеркнул Олег Полетаев.

В отличие от европейских стран Россия стремительно развивает цифровое общество, но при этом еще много людей в стране живет с «кнопочными» телефонами Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«У нас очень низкий уровень цифровой грамотности»

Полетаев также отметил объективные преграды для широкого внедрения цифровых платформ. По его словам, в первую очередь это низкая цифровая грамотность населения страны. При этом эксперт отметил значительные преимущества перехода государственного управления в блокчейн: быстрое оказание госуслуг, отсутствие бумажной волокиты для граждан и так далее.

«Но у цифровизации есть ряд вызовов. Главный из них — это общество, которое не очень к этому готово по набору цифровых компетенций. У нас очень низкий уровень цифровой грамотности. Пользование цифровыми госуслугами и сервисами затруднительно для 70% россиян», — сказал Полетаев.

Эксперт также добавил, что в таких условиях государству придется обеспечить плавное вхождение общества в эру цифровой трансформации и гарантировать высокое доверие к онлайн-сервисам.

«В этом смысле еще долго нельзя закрывать [физические] МФЦ, полагаясь только на портал Госуслуг. Потому что это затруднительно для общества», — пояснил Олег Полетаев.

Алексей Куртов отметил, что Россия является передовиком по переводу услуг в «цифру» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Бабушка должна верить, что Правительство проводит цифровизацию для нее»

Другой спикер мероприятия, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, поделился рассуждениями о том, может ли государство в принципе быть драйвером цифровизации или будет «догонять» онлайн-рынок.

Он отметил, что Россия является передовиком по переводу услуг в «цифру» — в сфере оформления справок, услуг, банковских отношений, государственных услуг.

«Безусловно, в „цифру“ можно перевести всё, но как конкретному человеку взаимодействовать с „цифрой“?» — обозначил проблему эксперт.

По мнению властей, есть два способа развивать общество со стороны Правительства — «тянуть» или «толкать». Страны Европы и США, как кажется россиянам, сильно отстают в цифровизации, например, в тех же банках, переводах, услугах. Но при этом удовлетворенность населения высокая, так как для него создаются условия и государство продвигается вслед за готовностью жителей к цифровым услугам и цифровому сопровождению своей жизни.

В отличие от европейских стран Россия стремительно развивает цифровое общество, но при этом еще много людей в стране живет с кнопочными телефонами.

«И когда мы начинаем продвигать цифровые процессы, я всё время смотрю на социальную сторону. У нас большая неготовность общества к „цифре“. Как бы мы ни отрывались [от стран Европы и США]», — отметил спикер.

Самое главное, по мнению Куртова, обратить внимание на пожилое поколение, у которых совершенно иное мышление.

«Главная задача — научить бабушку верить нам, что мы пытаемся сделать государственное управление удобным для нее, а не только для Правительства», — резюмировал президент Российской ассоциации политических консультантов.

Айрат Нурутдинов рассказал, что использование современных цифровых систем позволило перевести государственные бюджетные процессы на новый уровень Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Технологии позволяют распределить бюджет на конкретные процессы»

Использование современных цифровых систем позволило перевести государственные бюджетные процессы на новый уровень: финансирование направляют на решение конкретных задач, реализацию конкретных запросов граждан. Это стало возможным благодаря значительному упрощению обмена информацией в эпоху цифровой трансформации, рассказал генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

Он привел в пример две исторические системы госуправления: иерархическую (Китай, СССР) и сетевую (США, Европа). В прежних условиях иерархическая система проигрывала из-за медленной передачи информации. Однако цифровизация все изменила — иерархические системы стали более эффективными за счет сочетания быстрой передачи данных в онлайне и более взвешенных решений.

«Во многом это определило успех Китая и его экономики в современном мире», — пояснил Нурутдинов.

Он добавил, что другим аспектом цифровизации стало повышение эффективности бюджетных процессов, которые находятся в ведении государства.

«Сегодня технологии позволяют распределить [государственные] деньги на конкретные процессы, спуститься на более низкий уровень. Раньше это было невозможно из-за слишком высокой цены этой операции», — заключил Айрат Нурутдинов.