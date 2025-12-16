Невидимая нить заботы: лаишевские швеи защищают жизни солдат в зоне СВО

В Лаишево с осени 2022 года местные швеи объединились, чтобы помочь солдатам на фронте. Среди них – Наталья Алексанина, Людмила Наумова, Светлана Миронова, Нина Тихонова, Гуля Герасимова, Надежда Генералова, Наиля Ефремова, Мунира Хасанова, Роза Марисова, Татьяна Струнова и многие другие. Они не ищут славы – для них главное знать, что их труд помогает сохранить жизнь ребятам в зоне СВО.

Идея родилась из заботы о близких и земляках. Швеи разработали и начали шить специальные костюмы, которые скрывают бойца от вражеских дронов, а затем изготовили одеяла с защитой от тепловизора, чтобы увеличить производство и эффективность помощи.

Их инициатива привлекла внимание благотворительного фонда «Помощь СВОим Лаишевского района» под руководством Марины Порфирьевой, который получил президентский грант на продолжение работы.

«Теперь одеяла с защитой от тепловизора шьет весь район – от опытных мастериц до тех, кто только взял в руки иголку. Шьют и в Столбище, Нармонке, Рождествено и даже в Казани. Каждое одеяло, каждый костюм – это шанс для нашего бойца остаться невидимым для врага в темноте, шанс вернуться домой», – комментирует Марина Владимировна.

С 2022 года лаишевские швеи изготовили 3460 одеял с защитой от тепловизора и 1800 маскировочных костюмов. Многие из волонтеров получили значки «Волонтер Лаишевского муниципального района» и благодарственные письма от главы района Ильдуса Зарипова.

История лаишевских швей доказывает: иногда самые простые действия – забота, умение держать иголку и нитку, желание помочь – творят настоящее чудо. В каждом стежке маскировочного одеяла – надежда на то, что работа этих женщин поможет защитить тех, кого ждут дома.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Людмилы Никифоровой.