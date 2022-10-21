Невестка литературоведа Нурмухаммета Хисамова: «Ушел довольным жизнью»

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарская общественность простилась с известным ученым Нурмухамметом Хисамовым. Литературовед, поэт, общественный деятель, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель наук Татарстана, лауреат премии им. Ш.Марджани АН РТ Нурмухаммет Хисамов ушел из жизни 19 октября после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.



Супруга сына ученого Айваза Хисамова Венера ханум рассказала корреспонденту «Татар-информа», что свекор до последних дней оставался на ногах. «Он был доволен жизнью, каких-либо сожалений у него не осталось. Каждый раз, когда мы виделись, обнимал меня, любил нам говорить: “Мои красивые”. Айваз был очень близок с ним. Мы были рядом. Пусть душа его обретет место в раю», – сказала Венера Хисамова.



«В последние годы приходилось обращаться за помощью, и папе со всех сторон оказывали помощь. Всем я очень благодарен. В молодости папа был человек сильный, строгий, иногда даже побаивались его. Со временем стал мягче. В последние годы мы с ним очень подружились. Мы ухаживали за ним, и он все время нас благодарил. Очень любили папу», – рассказал старший сын ученого Айваз Хисамов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Церемонию прощания вел директор Института языка, литературы и искусства АН РТ, доктор филологических наук Ким Минуллин.

«Нурмухаммет ага – крупный ученый своего времени, устроитель, наш старший друг. У него был собственный взгляд на мир, науку и язык. Был одним из тех, кто тонко чувствовал особенности языка. Эта утрата – не просто утрата отдельной личности. Уходят люди, на которых держится татарская культура, которые смогли продолжить и развивать имевшиеся до них большие традиции. Сможем ли мы не сойти с заложенного ими пути?» – сказал Миннуллин.



Председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла напомнил, что в литературу Нурмухаммет Хисамов пришел через поэзию. «Его стихи в свое время привлекли внимание наставников. Но свою жизнь он посвятил изучению литературы, ее истории. Достиг больших результатов в исследовании творчества Кул Гали. Был прямым в общении, каждому мог высказать свое отношение», – отметил Ркаиль Зайдулла.



Директор Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Радиф Замалетдинов рассказал, что он много лет преподавал с супругой ученого Фагимой Хисамовой в университете, и что Нурмухаммет абый часто бывал в этом вузе. «Он тесно общался с учеными Казанского государственного университета, и бывшего Казанского государственного педагогического института», – сказал он.



«Я много общался с Нурмухаммет абый, работали в одном институте. Был человеком, проявившим себя во многих областях. Вместе приходилось бывать в заграничных поездках, был очень хорошим попутчиком. Мы часто вместе гуляли у Черного озера. Он умел давать хорошие советы», – рассказал об ученом доктор исторических наук Дамир Исхаков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель главы Дрожжановского района Ильмир Измайлов от имени главы района Марата Гафарова, жителей района и малой родины ученого – села Мочалей выразил соболезнования родным и близким. «Нурмухаммет абый и Фагима апа всю свою жизнь посвятили науке, миру науки. Наш район гордился выдающимися земляками. Они с уважением относились к жителям, всегда помогали», – рассказал Измайлов.



Проводить ученого в последний путь пришли родные, односельчане, коллеги, его ученики. Нурмухаммет Хисамов похоронен на мусульманском кладбище у Самосырово.



Нурмухамет Шагвалеевич Хисамов родился 24 марта 1937 года в селе Мочалей Дрожжановского района ТАССР. Заслуженный деятель науки РТ (1997), действительный член Международной Тюркской академии, в 2002-2005 годах – член приемной коллегии Союза писателей РТ. Н.Хисамов – член Союза писателей СССР (Татарстана) с 1984 года.