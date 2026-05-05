«Невероятный камбэк!» - Хартли о победе «Локомотива» в шестом матче серии с «Авангардом»

Фото: hclokomotiv.ru

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли по окончании шестого матча с «Авангардом» на пресс-конференции поделился эмоциями от победы своих подопечных.

Ярославцы сравняли счет в концовке третьего периода, а во втором овертайме вырвали победу (3:2 ОТ).

«Невероятный камбэк! Концовка основного времени просто фантастическая. С первых дней работы в «Локомотиве» видел, насколько много характера не только в команде, но и во всей организации. Никто не опускал руки, все верили до конца. Получилось забить эти важные голы, сравнять счет, каждый показал характер и командную игру. Мы завоевали право сыграть седьмую игру у себя дома – я горжусь парнями.

Мне показалось, что вся команда не сбавляла в движении, физика не просела, особенно во втором овертайме было хорошее движение. Говорил ребятам, что вся работа над кондициями даёт результат. Соперник начинает играть медленнее, а мы выдерживаем скорости.

Мы обращали внимание на скорость, и за счёт этого Радулов прошёл среднюю зону, и если бы не он – мы бы уже в отпуске были. Шалунов — тоже самое. Радулову 39 лет, и с какой страстью он играет всю игру, даже в овертайме, когда игровое время добавляется – он не замедляется!» – сказал Хартли.