«Невероятно добрый проект»: «Татнефть» направит 110 млн на социальные инициативы граждан

Компания «Татнефть» в седьмой раз наградила победителей конкурса социальных инициатив «Энергия добра». Чествовать победителей конкурса приехали звезды мировой величины: олимпийская чемпионка по фигурному катанию-2022 Камила Валиева, параальпинист-блогер из Уфы Рустам Набиев и другие гости.

«Грантовая система позволяет получать средства тем, кто в них нуждается»

«Татнефть» еще в 2016 году создала грантовую систему поддержки социальных проектов. За это время компания поддержала 706 проектов на общую сумму 583 млн рублей.

В этом году на конкурс заявили более 1,4 тыс. проектов. Расширилась география конкурса: к татарстанским инициативам из 42 районов присоединились соискатели из других регионов России – Волгоградской, Челябинской, Самарской, Воронежской и Ленинградской областей, а также Йошкар-Олы, Красноярска, Москвы и Башкортостана.

По результатам оценок, присужденных экспертным жюри, была одобрена 121 заявка на сумму 109,6 млн рублей. Отбор прошли проекты из 24 районов Татарстана, а также Москвы и Башкортостана. По сравнению с прошлым годом количество победителей меньше, однако выросла общая сумма поддержки на 7,1 млн рублей, а среднее финансирование одного проекта увеличилось более чем на 60%.

«Грантовая система, существующая в компании, давно доказала свою эффективность. Самое главное, что она позволяет получать средства тем организациям или частным лицам, которые действительно в них нуждаются», – заявил на церемонии награждения заместитель генерального директора «Татнефти» по социальному развитию Рустам Мухамадеев.

В состав экспертов конкурса вошли представители федеральных фондов-партнеров («Русфонд», «Подари жизнь», «Подарок ангелу», «Новые имена», «Родительский мост»), видные общественные деятели, представители науки, культуры, искусства, государственных структур, образовательных учреждений, специалисты компании и благотворительного фонда «Татнефть».

«У нас привлекаются специалисты как из местного сообщества, так и эксперты регионального и федерального уровней. Мы специально не озвучиваем их имена, но все они очень уважаемые и заслуженные деятели в своих областях», – подчеркнул директор благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин.

«Мы всегда увеличивали лимит финансирования конкурса, если это было нужно»

Одним из победителей конкурса стала руководитель Центра лечебной педагогики «Чудо-дети» Ася Кислова, которая предложила реализацию проекта «Мастерские имени купца Стахеева», где люди с инвалидностью 18+ будут обучаться и работать, чтобы жить».

«Благодаря компании “Татнефть” в прошлом году 80 особенных детей с родителями и специалистами полетели в Сочи на отдельном самолете. Эти дети не только впервые увидели море, но и смогли искупаться в нем, погреться под лучами солнца и позаниматься на берегу, а также принять участие во флешмобе. Благодаря поддержке в этом году мы сможем организовать пространство для особых людей других возрастных категорий: старше 18 и старше 65. Мы сможем предоставить им возможность жить полноценной жизнью и приносить пользу обществу», – рассказала о своем проекте Кислова.

Еще одним победителем стал проект «Всероссийский студенческий медицинский отряд», который представила представитель Российских студенческих отрядов (РСО) Аделина Мустафина.

«В Альметьевске соберутся 35 студентов-врачей со всей России. Они будут работать в больницах города в качестве младшего персонала в различных направлениях, для получения всесторонней практики и дальнейшей работы в своих регионах в качестве медиков РСО», – поделилась Мустафина.

Ренат Мамин отметил, что конкуренция на гранты с каждым годом становится все больше и на сегодняшний день проходной балл в число победителей находится на очень высоком уровне.

«Если мы видим, что есть действительно хорошие проекты, а бюджет конкурса уже распределен, то мы обращаемся к руководству компании. Руководство никогда не отказывало в поддержке таких инициатив, и, если было нужно, увеличивали лимит финансирования, благодаря чему мы поддерживали максимальное количество проектов», – подчеркнул он.

Казань стала победителем по количеству одобренных проектов

В этом году столица Татарстана заняла первое место по количеству поддержанных «Татнефтью» проектов в конкурсе грантов. Всего было одобрено 33 казанских проекта. В тройку лидеров также вошли Набережные Челны и Альметьевск с 18 и 12 проектами соответственно.

В целом можно было подать заявки по девяти номинациям: «Защита уязвимых слоев населения», «Семья, материнство, отцовство и детство», «Здоровый образ жизни и туризм», «Наука, образование и просвещение», «Культура и искусство», «Сохранение исторического наследия», «Охрана окружающей среды и защита животных», «Молодежные проекты» и «Развитие картинг-клубов на юго-востоке РТ».

«Не упускайте возможность, которую вам дала компания ”Татнефть”. Вы получили большую поддержку для реализации своих целей, но нужно понимать, что это только начало работы. Поэтому я вам желаю пройти весь путь от начала и до конца, ведь прохождение пути – это лучшее, что может быть, даже чем конечный результат», – обратился к победителям параальпинист-блогер из Уфы Рустам Набиев.

По итогам конкурса наибольшее число призеров оказалось в номинациях «Защита уязвимых слоев населения» (30 проектов), «Наука, образование и просвещение» (30 проектов), «Здоровый образ жизни и туризм» (15 проектов), «Культура и искусство» (15 проектов).

«Это что-то новое для меня, и я очень рада участвовать в таком невероятно добром проекте. Мне кажется, что грантовая поддержка спортивных инициатив очень важна в жизни каждого из молодых спортсменов, потому что финансовая составляющая подготовки юных дарований порой становится непосильной ношей для их родителей. Это в свою очередь может лишить страну будущего чемпиона», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, перед поздравлением номинантов «Здорового образа жизни и туризма».

«”Татнефть” ведет огромное количество работ по приведению экологии в норму»

Среди победителей года – проекты по созданию инклюзивной танцевальной школы «Рубаха» в Нижнекамске, программа подготовки молодых людей с ментальными нарушениями к самостоятельной жизни в Казани и Бавлах, проект по популяризации парусного спорта в Зеленодольском районе и проект вариативной модели медико-психолого-педагогической помощи многодетным, малообеспеченным, приемным семьям и семьям в сельской местности.

Кроме того, поддержку получили: комплексная программа развития безвозмездного донорства крови в Татарстане, образовательный проект для учащихся школ в Азнакаево, программа по популяризации туризма в Елабужском районе, а также проект помощи бездомным животным в Зеленодольском районе и многие другие.

Целью конкурса социальных инициатив «Энергия добра «Татнефти» является отбор лучших креативных идей, интересных предложений для решения актуальных вопросов, касающихся социального, экономического и культурного развития региона.

«Компания “Татнефть” ведет огромное количество работ по приведению экологии в норму, и все сидящие здесь люди помогают: они пишут нам задания, идеи и сами принимают участие в этом процессе. Тем самым мы все, кто здесь сидит, все ближе подбираемся к конечной цели», – сказал заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии Азат Хабибрахманов.