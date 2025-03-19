«Неважно, с кем сборная играет». Сергей Ташуев о грядущих матчах России

Фото: fc-akhmat.ru

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о предстоящих матчах сборной России с Гренадой и Замбией.

Ташуев рад, что в составе национальной команды есть три игрока грозненского клуба.

«Априори матчи сборной России всегда интересны. Профессионалы будут наблюдать за футболистами, структурой игры, анализировать, но и болеть, конечно. Поэтому неважно, с кем в этом случае сборная России играет. Болельщики на стадионе соберутся, будет хорошая телевизионная картинка. Понятно, что Гренада – это не самый сильный соперник, Замбия будет посильнее, но будет интересно. К сборной России всегда должно быть нормальное отношение», – передает слова Сергея Ташуева Legalbet.

Напомним, команда Валерия Карпина сыграет с Гренадой сегодня, 19 марта, а с Замбией 25 марта. Обе встречи начнутся в 20:00 по мск на «ВТБ Арене».

Из «Ахмата» за сборную России сыграют игроки обороны Арсен Адамов и Турпан-Али Ибишев, а также вингер Лечи Садулаев.

Команда Сергея Ташуева в данный момент идет на 14-м месте в таблице РПЛ. В следующем матче грозненцы сыграют со «Спартаком». Встреча состоится 30 марта в 16:30 по мск.