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«Неужели я струшу, когда нужен стране?»: история бойца СВО — кавалера ордена Мужества
Президент России Владимир Путин за подвиг, совершенный на поле боя, присвоил Ильфату Шарафутдинову орден Мужества. Каким был отважный боец, вставший на защиту нашей Родины, рассказали его близкие.
«Мастер с золотыми руками!»
Ильфат Шарафутдинов родился 14 ноября 1975 года в селе Зай-Каратай Лениногорского района Татарстана. В семье Булата и Салимы Шарафутдиновых он стал третьим ребенком. На тот момент в семье воспитывались 14-летний сын Ильшат и 9-летняя дочь Гульшат.
Третий ребенок стал всеобщим любимцем, который радовал семью крепким здоровьем, веселым нравом и цепким умом. Обучался он в Зай-Каратайской школе.
«Этот голубоглазый мальчишка все схватывал на лету, хорошо учился, с 5-го класса стал помогать мне при посеве и уборке урожая на полях, управляя комбайном», — поделился воспоминаниями с «Лениногорскими вестями» его брат Ильшат.
В 9-м классе Ильфат со своим лучшим другом Ринатом Саетгараевым собрал из запасных частей комбайн, на нем они проработали все лето. И именно на этой машине на соревнованиях среди комбайнеров Ильфат занял призовое место и выиграл трофей — большой транзистор. «Мастер с золотыми руками!» — говорили про него односельчане.
«Перед уходом на спецоперацию взял в руки гармонь и спел песню на татарском языке»
Ильфат был хорошим специалистом не только в технической области — он с большим удовольствием посещал танцевальную группу при сельском клубе.
Молодой человек участвовал в смотрах художественной самодеятельности в селе, во Дворце культуры Лениногорска и выступал в республиканских соревнованиях по танцам. Позже принимал участие в самодеятельности от нефтяной организации, где работал.
«Любовь к танцам, к музыке и песням Ильфат пронес через всю жизнь, перед уходом на спецоперацию взял в руки гармонь и спел песню на татарском языке», — поделился Фанис, супруг сестры Гульшат.
Позже, на передовой в редкие минуты отдыха под аплодисменты Бабай, как его ласково между собой называли младшие по возрасту военные, развлекал танцами и песнями своих товарищей по оружию, внося в суровые будни солдат нотки радости.
«Прошел интенсивную подготовку на военном полигоне Севастополя»
Срочную службу Ильфат проходил в Амурской области в 50-й отдельной железнодорожной бригаде.
В прошлом году, 3 апреля, он решил пойти в зону СВО, но никому ничего не сказал о своем решении. Родственники узнали об этом после успешно пройденной медкомиссии.
У Ильфата был друг детства Ринат Саетгараев, с которым они были не разлей вода с детского сада. Срочную службу Ринат проходил в Чечне и, к сожалению, 17 марта 1996 года погиб.
«Ильфат тяжело переживал гибель товарища, отправляясь в СВО, сказал нам с братом Ильшатом: „Мой друг воевал, неужели я струшу, неужто я не смогу, когда я нужен стране?“», — рассказывает сестра Гульшат.
Личный жетон своего погибшего в Чечне друга Ильфат берег и носил у сердца, расстался с ним, отправляясь на передовую.
Прежде чем пересечь «ленточку», Ильфат прошел интенсивную подготовку на военном полигоне Севастополя, где под руководством боевых офицеров усвоил новую для себя тактику боя с учетом применения противником ударных беспилотников.
По возможности Ильфат звонил родным. По словам старшей сестры, он сильно скучал по своему псу Тарзану, спрашивал про лебедей и чаек, которые каждую весну прилетали и гнездились на пруду возле его дома, интересовался, вывели ли птенцов. Он любил животных.
Сестра Гульшат вспоминает один случай из детства младшего брата: у соседки коза родила четырех козлят. Саимя апа пожаловалась, что молока у козы на всех не хватает, и сообщила, что от трех козлят будет избавляться. Ильфат не смог спокойно это воспринять, выкрал этих несчастных и спрятал в доме за печкой.
«Со школьной столовой носил козлятам хлеб и печенье, подкармливал молоком из бутылочки. Через несколько дней тайна „усыновления“ чужих козлят была раскрыта, но малыши так у нас и остались», — улыбается Гульшат.
«Мы здесь как одна семья: один за всех и все за одного!»
На передовой Ильфат получил официальный позывной Шарап. Восемь месяцев он бесстрашно выполнял боевые задачи, поставленные командиром взвода.
На вопрос родных: «Как служба?» он неизменно говорил: «Все хорошо, всем обеспечены. Мы здесь как одна семья: один за всех и все за одного!»
Ильфат планировал в ноябре прийти в отпуск, отметить с родными свой день рождения. Однако до своего 48-летия он не дожил три недели. Причиной стало смертельное осколочное ранение.
«Рядовой Шарафутдинов Ильфат Булатович погиб 23 октября при выполнении боевых задач специальной военной операции», — сказано в официальном документе, который прислали из войсковой части.
«Мы догадывались, но прятали друг от друга взгляды»
Первым беду за тысячу километров почувствовал пес Тарзан. Он несколько дней оплакивал своего любимого хозяина, протяжным воем извещая всех жителей деревни Зай-Каратай об утрате.
«Соседи спрашивали, что случилось с веселым и жизнерадостным псом. На время службы Тарзан жил в вольере у нас во дворе. Мы догадывались, но прятали друг от друга взгляды, боясь прочесть в них горькую правду», — рассказали родственники военного Гульшат и Ильшат.
Героя похоронили на Зай-Каратайском кладбище со всеми воинскими почестями. Воину посмертно присвоен орден Мужества. А четвероногий друг Тарзан продолжает ждать своего хозяина, виляя хвостом каждому входящему во двор гостю.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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