«Неужели я струшу, когда нужен стране?»: история бойца СВО — кавалера ордена Мужества

Ильфат Шарафутдинов родился 14 ноября 1975 года в селе Зай-Каратай Лениногорского района Татарстана

Фото: leninogorsk-rt.ru

«Мастер с золотыми руками!»

Ильфат Шарафутдинов родился 14 ноября 1975 года в селе Зай-Каратай Лениногорского района Татарстана. В семье Булата и Салимы Шарафутдиновых он стал третьим ребенком. На тот момент в семье воспитывались 14-летний сын Ильшат и 9-летняя дочь Гульшат.

Третий ребенок стал всеобщим любимцем, который радовал семью крепким здоровьем, веселым нравом и цепким умом. Обучался он в Зай-Каратайской школе.

«Этот голубоглазый мальчишка все схватывал на лету, хорошо учился, с 5-го класса стал помогать мне при посеве и уборке урожая на полях, управляя комбайном», — поделился воспоминаниями с «Лениногорскими вестями» его брат Ильшат.

В 9-м классе Ильфат со своим лучшим другом Ринатом Саетгараевым собрал из запасных частей комбайн, на нем они проработали все лето. И именно на этой машине на соревнованиях среди комбайнеров Ильфат занял призовое место и выиграл трофей — большой транзистор. «Мастер с золотыми руками!» — говорили про него односельчане.

«Перед уходом на спецоперацию взял в руки гармонь и спел песню на татарском языке»

Ильфат был хорошим специалистом не только в технической области — он с большим удовольствием посещал танцевальную группу при сельском клубе.

Молодой человек участвовал в смотрах художественной самодеятельности в селе, во Дворце культуры Лениногорска и выступал в республиканских соревнованиях по танцам. Позже принимал участие в самодеятельности от нефтяной организации, где работал.

«Любовь к танцам, к музыке и песням Ильфат пронес через всю жизнь, перед уходом на спецоперацию взял в руки гармонь и спел песню на татарском языке», — поделился Фанис, супруг сестры Гульшат.

Ильфат был хорошим специалистом не только в технической области — он с большим удовольствием посещал танцевальную группу при сельском клубе Фото: leninogorsk-rt.ru

Позже, на передовой в редкие минуты отдыха под аплодисменты Бабай, как его ласково между собой называли младшие по возрасту военные, развлекал танцами и песнями своих товарищей по оружию, внося в суровые будни солдат нотки радости.

«Прошел интенсивную подготовку на военном полигоне Севастополя»

Срочную службу Ильфат проходил в Амурской области в 50-й отдельной железнодорожной бригаде.

В прошлом году, 3 апреля, он решил пойти в зону СВО, но никому ничего не сказал о своем решении. Родственники узнали об этом после успешно пройденной медкомиссии.

У Ильфата был друг детства Ринат Саетгараев, с которым они были не разлей вода с детского сада. Срочную службу Ринат проходил в Чечне и, к сожалению, 17 марта 1996 года погиб.

«Ильфат тяжело переживал гибель товарища, отправляясь в СВО, сказал нам с братом Ильшатом: „Мой друг воевал, неужели я струшу, неужто я не смогу, когда я нужен стране?“», — рассказывает сестра Гульшат.

Личный жетон своего погибшего в Чечне друга Ильфат берег и носил у сердца, расстался с ним, отправляясь на передовую.

Прежде чем пересечь «ленточку», Ильфат прошел интенсивную подготовку на военном полигоне Севастополя, где под руководством боевых офицеров усвоил новую для себя тактику боя с учетом применения противником ударных беспилотников.

По возможности Ильфат звонил родным. По словам старшей сестры, он сильно скучал по своему псу Тарзану, спрашивал про лебедей и чаек, которые каждую весну прилетали и гнездились на пруду возле его дома, интересовался, вывели ли птенцов. Он любил животных.

Сестра Гульшат вспоминает один случай из детства младшего брата: у соседки коза родила четырех козлят. Саимя апа пожаловалась, что молока у козы на всех не хватает, и сообщила, что от трех козлят будет избавляться. Ильфат не смог спокойно это воспринять, выкрал этих несчастных и спрятал в доме за печкой.

«Со школьной столовой носил козлятам хлеб и печенье, подкармливал молоком из бутылочки. Через несколько дней тайна „усыновления“ чужих козлят была раскрыта, но малыши так у нас и остались», — улыбается Гульшат.

На передовой Ильфат получил официальный позывной Шарап. Восемь месяцев он бесстрашно выполнял боевые задачи, поставленные командиром взвода Фото: leninogorsk-rt.ru

«Мы здесь как одна семья: один за всех и все за одного!»

На передовой Ильфат получил официальный позывной Шарап. Восемь месяцев он бесстрашно выполнял боевые задачи, поставленные командиром взвода.

На вопрос родных: «Как служба?» он неизменно говорил: «Все хорошо, всем обеспечены. Мы здесь как одна семья: один за всех и все за одного!»

Ильфат планировал в ноябре прийти в отпуск, отметить с родными свой день рождения. Однако до своего 48-летия он не дожил три недели. Причиной стало смертельное осколочное ранение.

«Рядовой Шарафутдинов Ильфат Булатович погиб 23 октября при выполнении боевых задач специальной военной операции», — сказано в официальном документе, который прислали из войсковой части.

Героя похоронили на Зай-Каратайском кладбище со всеми воинскими почестями. Воину посмертно присвоен орден Мужества Фото: leninogorsk-rt.ru

«Мы догадывались, но прятали друг от друга взгляды»

Первым беду за тысячу километров почувствовал пес Тарзан. Он несколько дней оплакивал своего любимого хозяина, протяжным воем извещая всех жителей деревни Зай-Каратай об утрате.

«Соседи спрашивали, что случилось с веселым и жизнерадостным псом. На время службы Тарзан жил в вольере у нас во дворе. Мы догадывались, но прятали друг от друга взгляды, боясь прочесть в них горькую правду», — рассказали родственники военного Гульшат и Ильшат.

Героя похоронили на Зай-Каратайском кладбище со всеми воинскими почестями. Воину посмертно присвоен орден Мужества. А четвероногий друг Тарзан продолжает ждать своего хозяина, виляя хвостом каждому входящему во двор гостю.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.