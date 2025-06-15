Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится в Татарстане

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Сегодня, 15 июня, в Татарстане сохранится установившаяся ранее теплая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы.

Юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с иногда будет усиливаться порывами до 13 м/с. При грозах вероятны кратковременные усиления до 15–18 м/с.

После не слишком теплой ночи днем по региону температура воздуха поднимется до +21, +26 градусов (в столице РТ столбики термометров поднимутся до +23, +25).