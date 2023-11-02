«Неурожай семян дуба и сосны»: Минлесхоз Татарстана подвел итоги лесокультурного сезона

Заготовка семян основных лесообразующих пород продолжается в Татарстане. На сегодняшний день запасено 11,5 тонны семян, что на 3 тонны меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«В республике продолжается заготовка семян основных лесообразующих пород. На сегодняшний день заготовлено 457 кг семян сосны, 226 кг семян ели, 15 кг семян лиственницы, 10 тонн семян дуба, и 677 кг семян других пород», – сообщил начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства лесного хозяйства РТ Тимур Галиев.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, урожайность всех лесных культур в этом году невысокая из-за продолжительной засухи. Кроме того, в самом начале лета отмечались низкие температуры, в отдельных районах ночами были заморозки.

В Татарстане проведены работы по дополнению лесных культур на площади 4 тыс. га и подготовке участков почвы под культуры будущего года на площади 1,4 тыс. га.

Заготовка семян проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ», который реализуется с 2019 года. Его главная цель – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

Для достижения этой цели установлены два целевых индикатора: «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений и «ущерб от лесных пожаров».