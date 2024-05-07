Неуловимый Даку вкупе с командным терпением: как «Рубин» продолжает кошмарить топов РПЛ

Кто-то вообще способен остановить Мирлинда Даку?

Албанский голеадор продолжает разрывать РПЛ и, кажется, не намерен останавливаться в своей результативности. В очередной раз болельщики «Рубина» готовы петь дифирамбы Мирлинду Даку. Нападающий снова забил и снова помог своей команде добыть важнейшие очки.

Казанцы не проигрывают в РПЛ вот уже четыре матча. Подопечные Рашида Рахимова зацепили ничью с «Локомотивом», обыграли на выезде «Зенит» и не позволили взять над собой верх «Уралу» и ЦСКА. Эта серия без поражений позволила «Рубину» обезопасить себя от зоны вылета. Теперь это можно утверждать официально. За три тура до конца чемпионата «рубиновые» имеют преимущество над 13-м местом в таблице в 10 очков.

После года, проведенного в Первой лиге, «Рубин» вряд ли может быть недоволен результатом. Казанцы уверенно провели сезон и закрепили за собой репутацию крепкого и неприятного для топ-клубов середняка РПЛ.

Успехи казанцев были бы невозможны без качественной трансферной кампании. Рашиду Рахимову удалось найти на балканском рынке нужных футболистов, готовых безукоризненно исполнять тактические задумки тренера. За неполные полгода наставник «Рубина» создал боеспособный коллектив, главным джокером которого, конечно, является Даку. Форвард отличился результативными действиями в последних четырех матчах: три гола и одна результативная передача.

Именно мяч албанца позволил «Рубину» сравнять счет в игре с ЦСКА (2:2) в компенсированное время. Нападающий в момент гола сначала оставил в дураках Игоря Дивеева, а потом расстрелял ворота Игоря Акинфеева. В очередной раз Даку доказал, почему он является топ-футболистом по меркам РПЛ.

Албанец в последние мгновения матча чуть было не сотворил чудо и не подарил победу «Рубину». Олег Иванов вывел нападающего передачей на свободной пространство, Даку движением корпуса ушел из-под опеки защитника, но, перебросив мяч мимо Акинфеева, немного не попал по воротам.

На пресс-конференции главный тренер «Рубина» с юмором отреагировал на этот промах. Мол, слава Богу, теперь Даку не купят другие клубы. Зал, заполненный журналистами, посмеялся, однако все понимали, что на самом деле имел в виду наставник казанцев.

Албанец настолько крут, что пока никакая защита соперника не в силах его остановить. От обороны клуба-андердога до претендентов на чемпионство в России.

Умение терпеть – главный козырь «Рубина» Рахимова?

Тенденция последних матчей «Рубина» показывает, что главный козырь казанской команды в том, что она может терпеть и выжидать свои голевые моменты. Подопечные Рахимова практически всегда играют вторым номером, отдают владение мячом сопернику и действуют преимущественно на контратаках.

Однако когда у «Рубина» появляется верный шанс забить, казанцы выжимают из него практически максимум. До конца дорабатывает эпизоды в нападении Даку. При небольшом проценте созданных атак «Рубин» достаточно эффективен в завершающей фазе.

Первый в матче с ЦСКА гол Ильи Рожкова родился фактически из полумомента. Нерасторопно в обороне сыграл защитник «армейцев» Келлвен, которого обокрал Рыбус. Далее поляк сумел пробить по воротам Акинфеева, после чего на добивании расторопнее всех оказался Рожков.

Тотальная доминация ЦСКА в первом тайме по голевым моментам разбилась в пух и прах благодаря голу 19-летнего футболиста казанской команды.

Во втором тайме «армейцы» попытались вновь вернуть себе бремя лидера. Выходы на замену Чалова и Глебова серьезно добавили куража и агрессивности ЦСКА. Гол Федора на 74-й минуте, казалось, должен был похоронить «Рубин». Но коллектив Рахимова, даже проигрывая в счете, продолжал ждать свой шанс. А дальше случился вышеупомянутый гол Мирлинда Даку.

Сам Рахимов везение «Рубина» объясняет просто. По его словам, казанская команда берет не столько терпением, сколько правильной реакцией на пропущенные голы.

«Рубин» умеет исправлять ошибки. У нас в первом тайме было большое количество брака, где третья передача уже была ошибочной. Во втором тайме мы исправили контроль мяча, брака стало меньше. Команда научилась исправлять эти ошибки и возвращаться в игру», – отметил наставник казанцев.

Как показал себя в матче главный ньюсмейкер последних дней в составе «Рубина» Безруков?

В томительном ожидании решения Комитета по этике РФС пока что находится полузащитник «Рубина» Руслан Безруков. По завершении майских праздников будет вынесен вердикт его шутке про «денежки на карту от «Краснодара», сказанной после матча с «Зенитом».

После этого инцидента Безруков довольно средне провел матч с «Уралом» (1:1). Вчера на матч с ЦСКА Рашид Рахимов не выпустил его с первых минут и дал выйти на поле лишь во втором тайме. Яркими действиями полузащитник в игре не запомнился. Если только с отрицательной стороны. Большая часть вины во втором пропущенном голе «Рубина» лежит на Руслане, который в борьбе неудачно сбросил мяч в сторону Чалова, без труда реализовавшего свой момент.

Несмотря на не самую хорошую игру, Безруков по окончании встречи с ЦСКА был довольно весел и открыт эмоционально. В подтрибунном помещении он прошел улыбаясь журналистам и с пиццей в руках.

Вполне вероятно, что удачная по результату встреча с «армейцами» позитивно скажется на его участии в будущих матчах «Рубина».

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru