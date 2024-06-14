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«Неудачная атака ВСУ»: боец из Нурлата спас боевых товарищей
Младший лейтенант с позывным Спас из Нурлатского района Татарстана спас боевых товарищей. Бойцов атаковали БПЛА. Перед последним прилетом Спас отправил солдат в укрытие, а сам остался, чтобы отвлечь внимание противника. Младший лейтенант получил множественное осколочное ранение.
Дроны противника трижды пытались уничтожить бойцов. Сначала была атака на командный пункт. Граната, зажигательная смесь и вновь граната — теперь уже контрольная.
Противник был уверен, что вся группа погибла. Однако все четверо российских военных выжили. Прежде чем покинуть позицию, они забрали с собой средства связи.
Во время перемещения их вновь атаковали. Спас на правах старшего по званию принял решение укрыться в гараже. Дрон противника заметил это, но, не имея оружия, был бессилен и, покружив, улетел.
В минуты передышки Спас отправил бойцов подальше от места атаки дронов, а сам остался, чтобы отвлечь внимание противника. Как только солдаты укрылись, случился третий прилет.
«Ранение получил множественное осколочное. Акубаротравму — то есть перфорацию правой перепонки. Множественное осколочное правого плеча, бедра, правой кисти и рваные раны большого пальца правой кисти», — перечислил боец.
«После восстановления вернусь к своим боевым товарищам. Они меня ждут, они верят в то, что я выздоровею и вернусь к ним. На данный момент собираю гуманитарный груз, который отправится к ним», — добавил он.
Сейчас Спас в родном Нурлате, проходит курс лечения, а потом должен вернуться к своим бойцам.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фотографии предоставлены Резедой Гииняевой.
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