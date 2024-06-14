«Неудачная атака ВСУ»: боец из Нурлата спас боевых товарищей

Младший лейтенант с позывным Спас из Нурлатского района Татарстана спас боевых товарищей. Бойцов атаковали БПЛА. Перед последним прилетом Спас отправил солдат в укрытие, а сам остался, чтобы отвлечь внимание противника. Младший лейтенант получил множественное осколочное ранение.

Дроны противника трижды пытались уничтожить бойцов. Сначала была атака на командный пункт. Граната, зажигательная смесь и вновь граната — теперь уже контрольная.

Противник был уверен, что вся группа погибла. Однако все четверо российских военных выжили. Прежде чем покинуть позицию, они забрали с собой средства связи.

Во время перемещения их вновь атаковали. Спас на правах старшего по званию принял решение укрыться в гараже. Дрон противника заметил это, но, не имея оружия, был бессилен и, покружив, улетел.

В минуты передышки Спас отправил бойцов подальше от места атаки дронов, а сам остался, чтобы отвлечь внимание противника. Как только солдаты укрылись, случился третий прилет.

«Ранение получил множественное осколочное. Акубаротравму — то есть перфорацию правой перепонки. Множественное осколочное правого плеча, бедра, правой кисти и рваные раны большого пальца правой кисти», — перечислил боец.

«После восстановления вернусь к своим боевым товарищам. Они меня ждут, они верят в то, что я выздоровею и вернусь к ним. На данный момент собираю гуманитарный груз, который отправится к ним», — добавил он.

Сейчас Спас в родном Нурлате, проходит курс лечения, а потом должен вернуться к своим бойцам.

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