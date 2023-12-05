«Неудачи «Ак Барса» не в Билялетдинове»: Плющев о Войнове, трансферах Жафярова и Миллера

«У Билялетдинова давно сложившееся понимание и видение хоккея. Ему уже поздно, грубо говоря, перестраиваться под какие-то другие схемы»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Игроки «Ак Барса» могут ревниво отнестись к новичкам»

В последних матчах «Ак Барс» выходит из ямы. Есть мнение, что это связано с приходом иностранных новичков, которые встряхнули ситуацию.

Все возможно, потому что в принципе-то команда укомплектована достаточно хорошо. И надо было скорее найти общий знаменатель с теми, кто был приглашен в «Ак Барс» раньше. Видимо, сейчас тренерский штаб за счет новичков смог что-то выстроить и что-то наладить. Но это может вызывать определенную ревность у других игроков. А самое главное – непонимание, зачем тогда их приглашали в состав.

Вероятно, именно эта не совсем уверенная поступь «Ак Барса» приводит к тому, что команда выступает достаточно нестабильно.

Райли Барбер заработал уже 5 (2+3) очков в трех матчах Фото: © ak-bars.ru

Подобные разговоры уже ходили при подписании Райли Барбера. Мол, чем он лучше Жафярова? А в итоге пришел и уже 5 (2+3) очков в трех матчах. Не может тут дела быть, что для одного игрока подходит система, а для другого нет.

Да, у Зинэтулы Билялетдинова давно сложившееся понимание и видение хоккея. Я думаю, что ему уже поздно, грубо говоря, перестраиваться под какие-то другие схемы. Он проповедует то, что проповедовал раньше. То, что ему раньше приносило результат. Возможно, не все игроки это воспринимают. Ведь если сейчас смотреть хоккей североамериканский – он немного другой. Он более зрелищный и самое главное – он более агрессивный.

Конечно, не каждому игроку подходит то, что может предлагать тренерский штаб. Но здесь вопрос уже другой – когда вы приглашали игрока, то должны были понимать, может ли он реализовать эту программу, может ли он вписаться в эту систему или не может. Поэтому здесь больше требования к тренерскому штабу, чем к игрокам.

Игрок он такой, какой есть – со своими плюсами и минусами. И когда вы его приглашаете, вы должны знать, как можно реализовать его плюсы и как можно нейтрализовать его минусы. Если его пытаются подогнать под систему, которую он не воспринимает, – ну, конечно, это будет сложно для игрока. И будет отражаться на результатах команды.

«Когда победы, то у нас очень многие пытаются влезть, а когда поражение – все сразу разбегаются» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не уверен, что при трансфере Жафярова и Свечникова рассматривали что-то кроме их статистики»

Вы сказали, что незаигравший хоккеист – это вопрос больше к тренерскому штабу, чем к игроку. А не вопрос ли это все-таки к менеджменту клуба, который взял игрока и не особо понимает, как его будут использовать?

Я не думаю, что менеджеры клуба без согласования с главным тренером, тем более таким авторитетным, приглашали бы игроков на свой страх и риск. Наверное, они все-таки согласовывали кандидатуры и фамилии.

Но, правда, я не убежден, что этот игрок рассматривался под интересами и увеличительным стеклом. Скорее всего, взяли какую-то его грубую статистику, взяли его бывшие заслуги и так далее. Поэтому и пригласили.

Я понимаю, о чем вы говорите, когда рассуждаете о выборе игроков без особого анализа. У нас многие менеджеры так работают просто по статистике или по громкому имени. Можно ли сказать, что когда приобретали Жафярова и Свечникова – это, грубо говоря, взяли «блестяшку», которая ярко сверкнула?

Я уверен, что так и было. В общем-то, у нас этим грешит не только «Ак Барс», но и многие другие клубы. А иногда берут даже по рекламе друзей-агентов, которые в уши льют и представляют игроков как непризнанных звезд в НХЛ или в Европе. Это сплошь и рядом.

Поэтому я и говорю, что тут претензии больше надо предъявлять к штабу. Но под штабом я имею в виду не только тех людей, которые на льду работают. В штаб входят ведь и менеджеры, которые работают в одной упряжке с тренерами. Я и раньше всегда говорил, что неудача команды кроется не только в главном тренере, но и во всех, кто окружает его рядом. Когда победы, то у нас очень многие пытаются влезть, а когда поражение – все сразу разбегаются, остается один.

«То, что у Жафярова что-то не получилось, тут надо разговаривать с игроком, надо его понимать» Фото: © ak-bars.ru

Вы упомянули про игроков, из которых агент может сотворить «непризнанную звезду». Считаете таким игроком Дамира Жафярова или это действительно звезда, которая не заиграла в одной конкретной команде?

Не думаю, что это звезда, но игрок он достаточно добротный. А то, что у него что-то не получилось, тут я думаю, надо разговаривать с игроком, надо его понимать. Я не рискну давать здесь какие-то оценки. Может быть, что-то он не воспринял, может быть, в нем что-то не увидели, посчитали ошибкой приглашение в команду.

Так бывает, когда тренер сам не берет на себя ответственность по поводу приглашения, а отдает права своим менеджерам, а потом говорит: «Видите, со мной же вы не согласовывали это. Я не видел, ничего не могу сказать». Вообще-то главный тренер несет ответственность за все, особенно за селекционную работу в клубе. Если без его ведома или со слов кого-то бы приглашен игрок, значит, нужно винить только себя. В любом случае, игрок никому не навязывается – его или навязывает агент, или по каким-то другим моментам приглашают в команду. Претензии можно предъявлять только к себе, руководству клуба.

Агент у него действительно шипастый – Шуми Бабаев.

Тогда я, в общем-то, ничему не удивляюсь (смеется).

«Не думаю, что у Войнова нет желания играть, да и возраст у него игровой и вполне позволяет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Миллер? На Западе обычно утрируют и раздувают ситуацию, чтобы быть на волне гендерной революции»

Большие вопросы остаются к Вячеславу Войнову. Вам не кажется, что его карьера уже клонится к закату? Или, может, нет мотивации выкладываться в КХЛ?

Я не думаю, что у него нет желания играть, да и возраст у него игровой и вполне позволяет. В принципе, это защитник атакующего плана, умеющий создавать моменты в большинстве. Надо быть внутри команды и понимать, что как происходит, почему не горят глаза или другие вопросы… «Ак Барс» – достаточно солидный клуб, а тренерский штаб далеко не мальчики-первогодки.

«Ак Барс» усилил защиту американским защитником Митчеллом Миллером, у которого довольно скандальное прошлое. Нужно ли было во все это влезать?

Тут видите, учитывая или не учитывая прошлое, мы же всю информацию воспринимаем по тому, как где-то было напечатано. До конца тоже не всегда все может быть объективно. На Западе есть такой момент, когда они начинают некоторые вещи утрировать или усиливать, чтобы быть на волне всех этих гендерных революций.

Но если «Ак Барс» принимает на себя приглашение такого игрока, то, наверное, они взвесили все за и против. И наверняка у них больше информации, чем владеем мы. Потому что, насколько я знаю, когда приглашают таких одиозных игроков, то информация должна быть все-таки более объективной, более глубокой. И она собирается не только из статистических данных игроков, но и из других источников. У нас играет много хоккеистов, которые попали под юридические разборки в Северной Америке.

«Если «Ак Барс» принимает на себя приглашение такого игрока, как Миллер, то, наверное, они взвесили все за и против» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сам игрок признавал, что такое дело имело место быть.

Понимаете, у них даже восьмидесятилетние режиссеры признаются, что было изнасилование, ну о чем мы говорим? (Смеется.) У них же есть определенные сделки с правосудием: признайся – получишь меньше, не признаешься – будут раскручивать по полной.

Если допустить, что все было так, как описано, правильно ли было усиливаться таким игроком, учитывая, что в решающем сезоне все пошло не по плану? Правильно ли поступил Марат Валиуллин?

Я думаю, он согласовал все свои действия с руководством команды, согласовал все действия с тренерским штабом. А что правильно или неправильно – это не мне судить.