«Неубиваемый» асфальт и дроны для предприятий: какие новшества презентовали Минниханову

Ратмир Дашкин предложил создать в Татарстане Центр пилотирования технологий, на котором можно было бы «обкатывать существующие технологии и создавать новые продукты»

Фото: rais.tatarstan.ru

Менделеевский инжиниринговый центр хочет пилотировать технологии в Татарстане

Последнее в этом году заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» прошло сегодня в исключительно рабочем режиме, без малейших ноток предновогоднего настроения.

Сразу два доклада были посвящены «вечной» для Татарстана теме – мало- и среднетоннажной химии (МСХТ). Ратмир Дашкин, генеральный директор Менделеевского инжинирингового центра (МИЦ, Москва), созданного на базе РХГУ им. Менделеева, рассказал, что его организация оказывает полный комплекс услуг – от маркетинга через стадию разработки технологии и инжиниринга до запуска опытно-промышленного производства химических продуктов.

Приоритетные темы МИЦ – фармацевтические и агрохимические субстанции, компоненты для нефтепромысловой химии и лакокрасочных материалов, всевозможные полимеры с заданными свойствами, базовые химические вещества, а также эпоксидные смолы и компаунды. Среди заказчиков МИЦ нефтяные компании, в том числе из Татарстана, а также СИБУР и ГК «Титан». В частности, для нефтяников были проведены НИОКР по разработке технологии сольвентной деасфальтизации тяжелого нефтяного сырья, необходимой для получения гудрона.

В Татарстане Дашкин предложил создать Центр пилотирования технологий, на котором можно было бы «обкатывать существующие технологии и создавать новые продукты». «Мы ранее ориентировались на готовые иностранные технологии, как правило, из стран ЕС, сейчас надежды на китайских или индийских поставщиков. Но действительный технологический суверенитет России возможен только если у нас будут свои технологии, свой инжирининг, а для этого нужно выстроить полную цепочку, в том числе и создать пилотные площадки», – рассказывал Дашкин.

Если идти по классическому пути разработки оборудования, на это уйдет до трех лет, в то время как модульная структура Центра пилотирования поможет сократить сроки кратно, до одного года, отметил глава МИЦ. По словам главы «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина, такой центр в Татарстане «надо создавать, мы обсуждали это и по жирным кислотам, и по производству монохлоруксусной кислоты». По его словам, это важно для СИБУРа, «Аммония» и «Нэфис Косметикса».

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложение поддержал, поручив Минпромторгу РТ «создать рабочую группу из тех, кто заинтересован, и выйти на какое-то решение». Глава ведомства Олег Коробченко неожиданно выступил с инициативой воспользоваться господдержкой в виде возмещения затрат, которое прописано в постановлении Правительства РФ №1119. Минниханов на это ответил, что лаборатория не центр генерации прибыли, это пилотные установки, они денег не приносят, они приносят расходы. «А постановление №1119 можно использовать, когда уже производство запущено, налоги идут», – заметил он.

Олег Коробченко неожиданно выступил с инициативой воспользоваться господдержкой в виде возмещения затрат Фото: rais.tatarstan.ru

В итоге Раис РТ предложил подумать о выборе площадки. «Может быть, создать центр коллективного пользования. То, что это интересно и этим нужно заниматься, здесь сомнений нет. Этот путь надо пройти», – отрезал Раис Татарстана.

В республике опробуют новые химические технологии для нефтяников

Тему МСТХ продолжил завкафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) КФУ Михаил Варфоломеев. Его команда занимается разработкой технологий специализированной малотоннажной химии конкретно для нужд нефтегазовой отрасли – поверхностно-активных веществ (ПАВ), гелевых частиц для гидроразрыва пласта (ГРП), ингибиторов гидратообразования, деэмульгаторов и т.д. Все это в конечном счете повышает нефтеотдачу пластов.

И таких спецпродуктов нефтяникам будет требоваться все больше, так как структура запасов в недрах ухудшается. А доля импорта в малотоннажной химии – 80%, причем по некоторым направлениям отечественные аналоги отсутствуют. «Готовы запустить такую программу, в которую будут вовлечены научные и промышленные партнеры из Татарстана и других регионов РФ, что позволит создать в республике новые рабочие места и обеспечить стабильные доходы», – сказал Варфоломеев.

Команда Михаила Варфоломеева занимается разработкой технологий специализированной малотоннажной химии конкретно для нужд нефтегазовой отрасли Фото: media.kpfu.ru

По словам директора ИГиНГТ КФУ Даниса Нургалиева, сейчас кафедра ищет в Татарстане площадки, где можно развернуть проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий – как минимум для этого нужно 2-3 тыс. кв. метров на каждый проект. Яруллин предложил ученым рассмотреть Иннополис. Также на выбор была предложена площадка Миннибаевского ГПЗ в Альметьевском районе.

«Давайте посмотрим, где будет лучше. Какая нам разница, главное, чтобы результат был. Если вы себя проявите – сможете в любое место продать», – заключил Минниханов.

«Каждые три-четыре года верхний слой нам приходится менять»

За живое Раиса Татарстана зацепил доклад Алима Кемалова, заведующего другой кафедрой того же ИГиНГТ КФУ – технологии нефти, газа и углеродных материалов. Он рассказал про разработанную его командой комплексную технологию совершенствования эксплуатационных характеристик асфальтобетонного покрытия.

По словам Кемалова, на поиск такого «философского камня» его вдохновил… сам Рустам Минниханов. Который в свое время посетил КФУ и высказал мнение, что за счет даже самых инновационных добавок решить проблему качества асфальтобетонов не выйдет. И что нужно к этой проблеме подходить комплексно. Кемалов и его команда так и сделали.

Алим Кемалов рассказал про разработанную его командой комплексную технологию совершенствования эксплуатационных характеристики асфальтобетонного покрытия Фото: kpfu.ru

«Много есть добавок, они дают приплод в качестве, но глобально не решают проблемы колейности, долговечности дорожного покрытия и так далее. Мы решили посмотреть комплексно – существенно улучшить качество как вяжущего материала, так и минеральной части асфальтобетона», – рассказал Кемалов. И в итоге предложил применять адгезионные присадки для производства современных марок битума и стабилизирующие добавки для щебеночно-мастичного асфальтобетона. Испытания показали, что они позволят избежать образования колеи при укладке и расслаивания смеси при транспортировке.

Важно и то, что сырье для производства таких присадок и добавок есть в самом Татарстане – например, в качестве пластификаторов для полимербитумов подойдет тяжелый вакуумный газойль с комплекса «ТАНЕКО». А неокисленный битум можно производить на основе неокисленного остаточного нефтяного кокса, который сейчас не особо востребован на рынке, но есть в «Татнефти». «Обычный» битум, полученный путем окисления тяжелого нефтяного остатка при температурах от 250 градусов по Цельсию и выше, «стареет еще в колонне».

Как оказалось, неокисленные битумы в дорожном строительстве в Татарстане уже использовали – на ряде участков Оренбургского тракта. Но прошло всего два года, поэтому сделать однозначный вывод об эффективности технологии еще рано. «Конечно, надо бы на бетонные дороги переходить или разработать [что-то совсем инновационное]. Но колейность все равно появится. А это миллиарды рублей. Каждые три-четыре года верхний слой нам приходится менять, а интенсивность движения с каждым годом только увеличивается. Это самая практически нужная нам тема, много лет ее обсуждаем, но реальных результатов серьезных нет», – заявил Минниханов. И предложил «расширить экспериментальные площадки».

Центр управления полетами в каждой компании

Произвел фурор и доклад генерального директора компании – резидента Иннополиса «Русдронопорт» Николая Ряшина. Его организация предлагает промышленным предприятиям дроны для организации всевозможного мониторинга – действующей инфраструктуры, например, нефтепроводов или ЛЭП, строящихся площадок либо чрезвычайных ситуаций. Любая компания, по словам Ряшина, может выстроить у себя по факту центр управления полетами.

Резидент Иннополиса «Русдронопорт» предлагает промышленным предприятиям дроны для организации всевозможного мониторинга Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Решения у компании полностью автоматизированы – она строит те самые дронопорты, то есть автоматические станции с работами для обслуживания БПЛА, с которых они отправляются в полеты по заданным траекториям и куда возвращаются с собранной информацией.

«Многие дроны самолетного типа у нас появились благодаря нефтегазовой отрасли, – отметил докладчик. – Эта отрасль первая по использованию беспилотников. Несколько лет назад выпустили станции базирования – такие дома для дронов. Оттуда вылетает и туда же возвращается БПЛА, станция обслуживается роботом». Соответственно, один оператор может сразу обслуживать 5-7 таких комплексов.

Решения «Русдронопорта» уже были опробованы на площадке «Запсибнефтехима» (СИБУР), там они мониторили технологическое оборудование, безопасность движение на автодорогах и контролировали соблюдение правил безопасности подрядчиками. А сейчас компания создает самую большую систему из 16 дронопортов на Ближнем Востоке – в саудовском городе будущего Неоме. Там они отслеживают ход и темпы строительства, оперативно выявляют ЧС и ведут непрерывный сбор данных по экологии.

Самое главное, что такие дронопорты работают 24/7, способны автоматически менять дронам АКБ, не зависят от погодных условий и оснащены системами видеонаблюдения. И в нынешних условиях могут служить и новым целям – в частности, на таких площадках можно держать в режиме постоянной готовности дроны-перехватчики, которые будут бороться с несанкционированными полетами «чужих» беспилотников и сбивать нарушителей в радиусе 7 км от станции. Такие решения «Русдронопорт» сейчас разрабатывает в партнерстве с концерном «Алмаз-Антей». «Он сможет нейтрализовать дрон в воздухе. Это важно для предприятий, не имеющих возможность иметь свои ПВО, так как это не просто дорого, а невозможно», – сказал спикер.

Партнерам из Татарстана Ряшин предложил протестировать технологии «Русдронопорта», тем более что все производство в ближайшее время компания полностью сосредоточит в Иннополисе, а правительству республики – добиться попадания республики в нацпроект по развитию беспилотных технологий, который должен заработать с начала 2024 года. В его рамках в регионах России должны быть построены посадочные площадки.

«Организуйте семинар, особенно среди нефтехимиков и энергетиков, чтобы специалисты посмотрели все, тема важная», – поддержал инноваторов Минниханов.

Рафинат Яруллин показал всем спикерам пример качественного выступления Фото: rais.tatarstan.ru

В финале к трибуне вышел Рафинат Яруллин, показавший всем спикерам пример качественного выступления. Он заявил, что Программа поставок углеводородного сырья и нефтехимической продукции (УВС и НХП) в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства компаниями НГХК Татарстана в 2023 году была выполнена успешно, «особую роль сыграли СИБУР и «Татнефть». И предложил утвердить новый Перечень УВС и НХП на 2024 год. Возражений предложение не вызвало.

«Это хорошая форма работы, хочу поблагодарить компании, которые поставляли для малого бизнеса сырье. Мы такой регион, который должен перерабатывать продукцию, которую мы производим, эту работу будем продолжать», – резюмировал Раис Татарстана.