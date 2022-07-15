Нетрезвая жительница Нижнекамска вызвала скорую и попросила довезти ее до дома

Необычной историей из трудовых будней поделились фельдшеры бригады скорой помощи из Нижнекамска, сообщили в пресс-службе горздрава Нижнекамска.

После полуночи бригаде пришел вызов – возле одного из домов по улице Юности женщине стало плохо. Медики скорой приехали на вызов, но к своему удивлению обнаружили там прилично одетую нижнекамку около 50-60 лет, которая была слегка пьяна. На вопрос о том, что произошло, женщина ответила, что никак не может вызвать такси, а ей срочно нужно ехать.

«Конечно, женщину мы внешне осмотрели, травм и повреждений не было, и мы с одной стороны даже порадовались, что человек цел и невредим. Напомнили, что скорая – не такси, но женщина ответила, что такси не едет, и попросила довези хотя бы до Вахитова. Так поступать нельзя! В этот момент другой человек мог нуждаться в скорой медицинской помощи – у кого-то мог случиться инфаркт или инсульт, когда на счету каждая минута, или у молодой женщины вдруг начались срочные роды. А тут такси…» – отметили в пресс-службе горздрава.

