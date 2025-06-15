Нетаньяху заявил о действиях израильских истребителей над Тегераном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации заявил, что израильские истребители находятся в небе над Тегераном и что страна намерена довести до конца операцию по устранению так называемой «двойной угрозы» со стороны Ирана. Его слова приводит ТАСС.

Нетаньяху отметил, что Израиль настроен решительно и продолжит реализацию поставленных задач.

Ранее он пояснял, что под «двойной угрозой» подразумевается иранская ядерная программа и разработки баллистических ракет.