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Политика 15 июня 2025 19:30

Нетаньяху заявил о действиях израильских истребителей над Тегераном

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации заявил, что израильские истребители находятся в небе над Тегераном и что страна намерена довести до конца операцию по устранению так называемой «двойной угрозы» со стороны Ирана. Его слова приводит ТАСС.

Нетаньяху отметил, что Израиль настроен решительно и продолжит реализацию поставленных задач.

Ранее он пояснял, что под «двойной угрозой» подразумевается иранская ядерная программа и разработки баллистических ракет.

#Израиль #Иран #иранская ядерная программа #биньямин нетаньяху
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